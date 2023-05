Wohlgemuth: "Wir spielen nicht mit angezogener Handbremse"

Heute Abend kämpft Stuttgart gegen Frankfurt um den Einzug ins Pokalfinale in Berlin. Am Samstag reisen sie in die Hauptstadt, wo es gegen Hertha BSC gegen den Abstieg geht. Zwei wegweisende und gleichgewichtige Spiele für VfB-Sportchef Fabian Wohlgemuth.

Berliner Woche für den Traditionsklub vom Neckar. Stuttgart übt den Spagat zwischen dem Erreichen des Pokalfinales und dem Abstiegskampf beim Tabellenletzten aus der Endspielstadt Berlin. Dass der VfB zum Abschluss der englischen Woche nach den beiden Partien gegen die Gladbacher Borussia, die man unter Aufwand aller Kräfte mit 2:1 besiegen konnte, und dem Pokalhalbfinale am Abend gegen die Eintracht, das nicht weniger Aufwand verspricht, bei der Hertha antreten muss, ist zweifelsfrei eine Herausforderung. Physisch wie psychisch.

Dennoch werde man sich der Aufgabe gegen die Hessen nicht weniger intensiv widmen, wie dem kommenden Bundesligagegner. "Wenn wir jetzt anfangen würden, die Bedeutung dieses Spiels zu relativieren, würde uns das sowieso niemand abnehmen", sagt Wohlgemuth. "Ein mögliches Pokalfinale hat für uns alle, Klub, Fans und Spieler, einen enormen Stellenwert." Sportlicher wie auch finanzieller Natur. Der Verlierer des Endspiels gegen RB Leipzig, das am gestrigen Abend in Freiburg 5:1 gewann, bekommt immerhin fast 2,9 Millionen Euro überwiesen. Dem Gewinner winken rund 4,3 Millionen Euro und die Teilnahme am internationalen Geschäft.

Dennoch würde man trotz dieser Aussichten natürlich keinesfalls die Wichtigkeit des Klassenerhalts unterschätzen. "Wenn es denn die Wahl gäbe zwischen Pokalfinale und Klassenerhalt, läge mir die Bundesligazugehörigkeit natürlich näher. Aber diese Wahl haben wir nicht", sagt Wohlgemuth, der für die Partie gegen die Eintracht ungeachtet der Situation in der Bundesliga Vollgasfußball ankündigt. "Wir spielen dieses Halbfinale ganz sicher nicht mit angezogener Handbremse. Wie sollte das auch gehen? Wir werden alles in dieses Duell packen, was wir zu bieten haben." Um zuerst Berlin klarzumachen, bevor man am Samstag Berlin klarmacht.