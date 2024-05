Wohlgemuth vor der Unterschrift

Das Hin und Her um den Posten des Stuttgarter Sportvorstands neigt sich dem Ende zu. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth steht vor der Unterschrift unter seine Beförderung.

Die Entscheidung, dass Vorstandsboss Alexander Wehrle seinen Zweitjob als Sportvorstand an den Nagel hängen wird, wurde bereits im vergangenen Sommer im Zuge der großen Saisonanalyse getroffen. Die Ursachenforschung zum sportlichen Niedergang des Fastabsteigers, der sich erst in der Relegation gegen den Hamburger SV retten konnte, mündete in der Erkenntnis, dringend einen Sportvorstand zu benötigen, um optimal die sportlichen Herausforderungen angehen zu können.

Die Suche in dieser Personalie dauerte allerdings gefühlte Ewigkeiten und neigt sich jetzt dem Ende zu. Wie der kicker bereits mehrfach berichtete, wird Fabian Wohlgemuth in diesen Tagen zum bisher drei Köpfe zählenden Vorstandsgremium des Traditionsvereins stoßen und einen Platz neben Wehrle (Vorsitzender), Thomas Ignatzi (Finanzen) und Rouven Kasper (Marketing und Vertrieb) einnehmen.

Die logischste aller Entscheidungen, betrachtet man den sportlichen Aufschwung, den der VfB unter der sportlichen Führung des 45-Jährigen seit dessen Amtsübernahme als Sportdirektor im Dezember 2023 nahm. Smarte Personalentscheidungen sowohl im sportlichen als auch im organisatorischen Bereich haben Wohlgemuth großes Ansehen und großen Respekt - intern und extern - eingebracht. Dennoch gab es im Aufsichtsrat auch Stimmen, die eine externe Lösung präferierten. Entsprechend wurden Kontakte geknüpft und sogar eine Personalagentur mit in den Prozess eingebunden, der sich entsprechend in die Länge zog.

Nach dem Abschluss der sensationellen Spielzeit 2023/24, dem Erreichen der Vizemeisterschaft samt Qualifikation zum Supercup und der Champions League in der kommenden Saison, verstummten die allerletzten Einwände. Zumal man auch noch fürchten musste, dass der gebürtige Berliner abgeworben werden könnte. In den nächsten Tagen sollen die nötigen Unterschriften geleistet werden.

Gentner gilt als Kandidat Nummer 1 auf den Posten des Sportdirektors

Für diesen Fall und den dann freigewordenen Posten des Sportdirektors gilt Christian Gentner als Kandidat Nummer 1. Der frühere VfB-Kapitän und Meisterspieler von 2007 ist nach seinem Karriereende seit Januar 2023 als Leiter der Lizenzspielerabteilung bei den Schwaben tätig und heute schon ein enger Vertrauter und Mitarbeiter Wohlgemuths.