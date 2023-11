Wohlgemuth und Hoeneß trotzen dem Krisengerede

Sechs Siegen in Folge folgten zwei Niederlagen nacheinander. Schon werden Stimmen laut, die Stuttgart vor dem Rückfall in alte Muster sehen. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth und Trainer Sebastian Hoeneß trotzen dem Krisengerede.

Die Bäume wuchsen nach 21 Zählern nach acht Ligaspielen für den einen oder anderen schon in den Himmel. Teile derer, die es mit dem VfB halten, träumten sogar von der Meisterschaft oder zumindest vom internationalen Geschäft. Der Blick auf die jüngsten beiden Niederlagen, ausgerechnet in den baden-württembergischen Landesduellen gegen die TSG Hoffenheim (2:3) und beim 1. FC Heidenheim (0:2), stoßen nun Gefühle und Erwartungen in den Abgrund. Vor diesem, so die Befürchtungen, könnte der Traditionsklub stehen, blickt man auf die kommenden Wochen.

Am kommenden Samstag kommt Borussia Dortmund (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), nach der Länderspielpause geht es gegen Frankfurt, Bremen, im Pokal erneut gegen den BVB und anschließend gegen Leverkusen und den FC Bayern. Ein strammes Programm, das so manchem VfB-Anhänger Sorgen bereitet. War die Niederlage in Heidenheim, wo der VfB einen schwachen Tag erwischte, der Vorbote für Schlimmeres? Verfällt der Klub jetzt in alte Muster?

"Das ist mir zu weit hergeholt", widerspricht Hoeneß. "Ich betrachte das Spiel ohne einen Kontext, der zu weit zurückliegt." Der VfB-Trainer will sich keine (anbahnende) Krise einreden lassen und findet in Wohlgemuth Unterstützung. "Ich wäre unehrlich, wenn ich behaupten würde, da wäre keine Enttäuschung. Wir sind nicht in unsere Abläufe gekommen, hatten keinen guten Rhythmus. Im Gegenteil: Da waren einige Schaltpausen in unserem Spiel, die dem Gegner immer wieder unnötig Angriffsfläche geboten haben. Auch bei den Heidenheimer Standards sahen wir mehrmals nicht souverän aus."

"Zur Wahrheit gehört, dass nicht alles schlecht war"

Allerdings sieht auch der 44-Jährige keinen Anlass, den Stab über das Geleistete zu brechen. "Wir haben insgesamt zwar zu viel zugelassen, aber auch mindestens genauso viel liegengelassen", relativiert Wohlgemuth. "Zur Wahrheit gehört, dass nicht alles schlecht war. Die Mannschaft hat sich bis zum Schluss gegen die Niederlage gestemmt und hatte sich ausreichend eigene Möglichkeiten erarbeitet."

Darum gebe es auch keinen Grund sich von äußeren Befindlichkeiten leiten zu lassen. Man befinde sich auf dem eingeschlagenen Weg, der halt auch Stolpersteine bereithält. Von einem Rückschlag oder von Ernüchterung will niemand etwas wissen. Das Gesamtkonstrukt VfB 2022/23 sei gewachsen und nicht so einfach zu erschüttern.

"Es kommt in unserer Situation darauf an, dass wir nicht nur mit Siegen demütig umgehen, sondern auch unsere Niederlagen nüchtern analysieren und richtig einordnen", so Wohlgemuth. "Das ist die Voraussetzung, um schnell zurück in die Spur zu kommen." Schon am kommenden Samstag gegen den direkten Verfolger in der Tabelle, Dortmund, "sollten wieder alle dichter an der eigenen Leistungsgrenze agieren".