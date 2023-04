Wohlgemuth sieht auch Zweifel und Verunsicherung

Nach dem 1:0-Erfolg im DFB-Pokal in Nürnberg hoffen die Stuttgarter auf neuen Schwung für die Bundesliga. Vor dem Kellerduell in Bochum ist Sportdirektor Fabian Wohlgemuth allerdings vorsichtig mit Prognosen, nachdem er in Franken vor der Pause auch Zweifel und Verunsicherung bei den Spielern erkannt hat.

Erfolge können trügerisch sein. Das haben die Schwaben schon am eigenen Leib erlebt, als sie am 21. Spieltag den 1. FC Köln mit einem deutlichen 3:0-Sieg auf die Heimreise ins Rheinland geschickt haben. Man fühlte sich als frischgebackener Tabellenvierzehnter angekommen im Abstiegskampf und für das folgende Duell mit Schlusslicht FC Schalke gewappnet. Doch aus guten Vorsätzen wurden eine schlechte Gesamtleistung. Bei der ernüchternden 1:2-Niederlage lieferten die VfB-Profis eine ihrer schlechtesten Darbietungen der laufenden Saison ab.

Abstiegskrimi in Bochum

Mittlerweile ist der Traditionsklub von 1893 selbst auf dem letzten Platz abgekommen. Der nach 21 Spielen noch punktgleiche VfL Bochum steht aktuell sechs Punkte davor. Wenn das keine Warnung ist. Zumal der VfB im Pokalviertelfinale in Nürnberg nicht gerade das Blaue vom in diesem Moment ausnahmsweise ebenso gefärbten Himmel spielte.

"Man hat schon gesehen, dass noch ein bisschen Zweifel und Verunsicherung dabei waren. In einem Spiel, in dem es um Alles oder Nichts ging", analysiert Wohlgemuth, der der Mannschaft allerdings Zeit zur Umgewöhnung an die neuen Umstände im Pokal und unter dem neuen Trainer Sebastian Hoeneß einräumt. "Da muss man sich als Mannschaft erst einmal reindenken, weil man weiß, dass es in diesem Wettbewerb schnell vorbei sein kann." Nach der ersten schwachen Hälfte habe man "Geduld gehabt und folgerichtig auch das 1:0 erzielt und verdient gewonnen".

Pokalerfolg gibt Selbstvertrauen

Ein Ergebnis und Erlebnis mit Schubpotenzial. "Ich bin davon überzeugt, dass der Sieg Selbstvertrauen gibt", meint der Kaderplaner, der aus dem Weiterkommen für das Duell mit dem aktuell Tabellenvierzehnten keine voreiligen oder übertrieben optimistischen Schlüsse ziehen will.

VfB in der Fremde seit 23 Spielen sieglos

In Bochum gehe es "nicht nur darum, dass wir im DFB-Pokal gewonnen haben. Es gibt auch noch andere Faktoren." Zum Beispiel den Umstand, dass der VfB mittlerweile in 23 Partien in Folge auf fremden Plätzen erfolgslos ist. Den Erfolgsdruck, sich keine Niederlagen mehr leisten zu können. Oder die Auswirkungen der Impulse des neuen Trainers bis dahin insgesamt.

"Vielleicht setzt der Sieg ein bisschen etwas frei, aber wie das Spiel am Sonntag laufen wird, werden wir erst sehen." Wohlgemuth arbeitet gegen die mögliche Gefahr abnehmender Ernsthaftigkeit an, die sich lähmend nach dem Köln-Erfolg in die Mannschaft eingeschlichen hatte, und lässt keine Zweifel an der Prioritätenliste des Klubs. "Am wichtigsten ist der Kampf um den Klassenerhalt."