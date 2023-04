Wohlgemuth nimmt Mavropanos in Schutz

Innerhalb von vier Minuten sieht Stuttgarts Konstantinos Mavropanos gegen Dortmund (3:3) erst Gelb und dann Gelb-Rot. Jetzt fehlt der Grieche ausgerechnet am Freitag beim Auswärtsspiel beim FC Augsburg.

Es sind diese den Gegner fixierenden Blicke, die erkennbare Körperspannung und der gestreckte Gang, die nichts Gutes versprechen. Wenn der Modellathlet aus Griechenland den Kopf senkt, die Brust breit macht und die Schultern ausfährt, sind das bessere Schlechtwetter-Indikatoren als sie der Deutsche Wetterdienst liefern kann. Sturmwarnung für den jeweiligen Kontrahenten, der sich dies allerdings auch gerne mal zu Nutze macht.

Diesmal in Person von Donyell Malen, der den nach dem vorherigen Umreißen von Karim Adeyemi bereits verwarnten Mavropanos in der 39. Minute in zwei aufeinanderfolgende Laufduelle verstrickte. Beziehungswiese die Beine des 1,94 Meter großen Innenverteidigers, was zu dessen zweiter Verwarnung und Ein-Spiel-Sperre am kommenden Freitag führte. Ein ungestümer Einsatz des Griechen, mit dem gerne einmal die Gäule durchgehen, wenn etwas nicht nach seinen Vorstellungen funktioniert. Ein Platzerweis mit Ansage, nachdem er sichtlich verärgert über den Spielverlauf bis dahin war.

"Dinos ist halt ein sehr ehrgeiziger Typ und will nicht, dass irgendjemand an ihm vorbeirennt", sagt Fabian Bredlow mit einem Schmunzeln auf den Lippen. "Vielleicht hätte er einfach den Spieler passieren lassen können." Wohlwissend, dass dies keine Option für den Nationalspieler ist, den der Sportdirektor in Schutz nimmt. Vor Kritik, nicht vor dem Hang des Spielers, im einen oder anderen Moment etwas unüberlegt zu handeln. Der Platzverweis sei "berechtigt" gewesen, meint Fabian Wohlgemuth. "Diese positive Anspannung, diese positive Aggressivität, die er für uns immer mit ins Spiel einbringt, würde ich aber erstmal in den Vordergrund stellen. Dann kommt es zu dieser robusten Spielweise, für die man auch mal eine Gelbe Karte bekommt. Damit können wir am Ende ganz gut leben."

Ito in den Startlöchern

Auch in Augsburg, wo die Schwaben gewinnen und den FCA wieder tiefer in den Tabellenkeller hinunterziehen wollen. Wenn der an diesem Wochenende erkrankte Hiroki Ito bis Freitag wieder, wie erwartet wird, gesundgeschrieben sein sollte, plagen die Schwaben in der Innenverteidigung keine Sorgen. Der Japaner, der am Sonntag schon eine leichte Besserung seines Infekts vermeldet hat, würde dann seinen angestammten Platz links in der Dreierabwehr einnehmen und Waldemar Anton von da aus nach rechts neben Mittelmann Dan-Axel Zagadou rücken.

Wenn’s ganz kurios läuft, geben sich Ito und Mavropanos in der Woche darauf die Klinke für die Startelf in die Hand: Ito droht nach vier Verwarnungen beim nächsten Mal die obligatorische Gelbsperre.