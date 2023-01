Wohlgemuth könnte Insider-Infos liefern

Am Dienstag muss Stuttgart in Paderborn im Pokal ran. Für Sportchef Fabian Wohlgemuth eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte, zu der er Insider-Informationen anbieten kann.

Die Erinnerungen des VfB Stuttgart an den SC Paderborn könnten nicht zwiespältiger sein. Im Mai 2015 reisten die Schwaben als Tabellenechszehnter mit 33 Punkten auf dem Konto zum Abstiegsendspiel nach Ostwestfalen. Am 34. Spieltag der Saison lag der VfB einen Platz und zwei Zähler vor dem SC, der die Gäste zu einem echten Nervenspiel um Klassenerhalt, Relegation oder Abstieg empfing. Ein Wechselbad der Emotionen, das die Schwaben nur ganz knapp und etwas glücklich für sich entscheiden sollten.

Zwar standen die Paderborner an diesem sonnigen Samstagnachmittag mit dem Rücken zur Wand. Doch davon war in den Anfangsminuten nicht viel zu spüren. Der SC legte mutig los und Marc Vucinovic erzielte bereits in der 4. Minute mit einem Linksschuss die frühe Führung für sein Team. Erst in der 36. Minute gelang dem VfB durch Daniel Didavi der Ausgleich. Da der Hamburger SV zeitgleich gegen den FC Schalke in Führung lag, war der VfB auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht. Eine Situation, die lang, sehr lang, für den VfB gefühlte Ewigkeiten lang andauern sollte. Erst in der 72. Minute schaffte es Daniel Ginczek den fast schon nicht mehr erwarteten Siegtreffer zu erzielen, der den VfB rettete und Paderborn in die 2. Liga schickte.

Wohlgemuths Abschied aus Paderborn ist "etwas zu kurz gekommen"

Auch am Dienstag geht es um alles oder nichts. Der VfB möchte beim Tabellenfünften der 2. Liga unbedingt gewinnen. Um endlich ein Erfolgserlebnis unter dem neuen Coach Bruno Labbadia und gleichzeitig den Viertelfinaleinzug im DFB-Pokal feiern zu können. Für Fabian Wohlgemuth ist es zudem eine Reise in die Vergangenheit, die gar nicht so lange her ist. Zweieinhalb Jahre war der neue Sportdirektor der Schwaben in Paderborn tätig. Entsprechend sind noch die Beziehungen. "Natürlich habe ich da auch ein paar Freunde hinterlassen", sagt der 43-Jährige. Diese würden "90 Minuten nicht meine Freunde sein, aber rund um das Spiel immer noch".

Er habe sich angesichts des engen Zeitrahmens rund um seinen Wechsel im Dezember, die Weltmeisterschaft, die Weihnachtstage und der Vorbereitung mit dem VfB nicht einmal richtig verabschieden können. "Das ist etwas zu kurz gekommen", sagt Wohlgemuth. Ihm sei es nicht gelungen, "einen Abschied hinzulegen, der alle zufriedenstellt. Das muss ich in dem einen oder anderen Fall noch nachholen". Wenn man nach dem Spiel darauf noch gerne zurückkommen wollte. Denn Herz ist Herz, Job ist Job und der Sportchef des VfB als Insider durchaus gefragt. "Ich habe über zweieinhalb Jahre dort gearbeitet. Zumindest hoffe ich, dass meine Kenntnisse über den kommenden Gegner die besten im Verein sein sollten."