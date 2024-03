Wohlgemuth hofft auf Nübel-Einigung - und spricht über die Champions League

Der Höhenflug des VfB Stuttgart und die Folgen: Sportdirektor Fabian Wohlgemuth sprach am Samstag über drei Leistungsträger, die Verhandlungen mit Sebastian Hoeneß - und die Königsklasse.

Fünfmal war der VfB Stuttgart schon Meister, 53 Punkte nach 25 Spieltagen hatte er aber vor dieser Saison noch nie. Der Beinahe-Absteiger aus dem vergangenen Mai steuert auf die Champions League zu. Was würde eine Qualifikation bedeuten? Und wäre die Mannschaft überhaupt zusammenzuhalten? Mit der Vertragsverlängerung von Trainer Sebastian Hoeneß und dem 2:0-Sieg gegen Union Berlin im Rücken sprach Sportdirektor Fabian Wohlgemuth am Samstagabend im Aktuellen Sportstudio über ...

... Trainer Hoeneß, der am Freitag nach geräuschlosen Verhandlungen bis 2027 unterschrieb: "Die fangen ja nicht dann an, wenn wir übers Vertragspapier reden. Das findet teilweise auch zwischen Tür und Angel statt. Wir hatten gemeinsame Ziele. Wir wollten uns auch nicht lange auf einen Vertragspoker einlassen. Deshalb sind wir in den Details sehr genau und sehr schnell gewesen. Wenn ich die tägliche Arbeit sehe, die Basti mit der Mannschaft macht, war ich relativ sicher, dass er den Vertrag relativ schnell unterschreiben wird. (...) Er ist einer der wichtigsten Faktoren - im Grunde hat er die Mannschaft von der Intensivstation geholt. Er geht auf die Spieler zu und versucht, mit allen zusammen eine gemeinsame Idee zu entwickeln und eine Gemeinschaft zu formen. Und jetzt sieht man, dass die Spieler das zurückgeben."

Fürs Image wäre das eine überragende Situation. Fabian Wohlgemuth über die Champions League

... die Frage, ob es tatsächlich Interesse vom FC Bayern an Hoeneß gab: "Nicht, dass ich wüsste."

... die Champions League, die dem VfB viel Geld einbringen würde: "... was wir richtig einplanen müssen, anders als in den letzten Jahren. Wir haben bei Corona viel Geld verloren und eröffnen jetzt gegen Heidenheim ein Stadion, das mehr gekostet hat, als wir erwartet haben. Natürlich wäre es fürs Image und für die Stuttgarter Fans, die danach lechzen, eine überragende Situation, wenn wir das schaffen würden."

... Torjäger Serhou Guirassy, der im Sommer für eine festgeschriebene Ablöse von rund 20 Millionen Euro wechseln könnte: "Serhou ist noch ein Teil dieser Mannschaft. Auch wenn er sich es anders hätte aussuchen können, hat er sich in den letzten beiden Transferperioden offensichtlich für die für ihn und seine Familie attraktivste Wahl Stuttgart entschieden. Wenn wir einen internationalen Wettbewerb erreichen, werden wir alles Menschenmögliche versuchen, ihn bei uns zu halten."

... Guirassys Partner Deniz Undav, der von Brighton mit einer Kaufoption ausgeliehen ist, deren Höhe mit jedem Erfolg ansteigt: "Schön wäre, beide halten zu können. Wir müssen das Geld an der richtigen Stelle einsetzen."

Ich gehe davon aus, dass da schon Gespräche zwischen Alex und Bayern München laufen. Und wenn die gelaufen sind, komme ich ins Spiel. Fabian Wohlgemuth

... den ebenfalls ausgeliehenen Torhüter Alexander Nübel, der beim FC Bayern noch bis 2025 unter Vertrag steht: "Er ist eine der Stützen unserer Mannschaft und in der Kabine ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Natürlich versuchen wir auch bei ihm, dass er im nächsten Jahr noch bei uns spielt. Aber da sitzen drei Parteien am Tisch. Ich gehe davon aus, dass da schon Gespräche zwischen Alex und Bayern München laufen. Und wenn die gelaufen sind, komme ich ins Spiel."

... die Gefahr, die Gehaltsstruktur durcheinanderzubringen, sollte etwa Guirassy mit einer deutlichen Gehaltsaufbesserung zum Bleiben bewegt werden: "Gehaltshygiene in der Kabine ist extrem wichtig, obwohl natürlich auch die Mannschaft weiß, wie wertvoll diese Tore sein können. In der Form, mit der Persönlichkeit, die Serhou - und auch Deniz - hat, haben wir nicht so viele Spieler in unserer Mannschaft. Der ganz großen Sicherheit, Tore zu erzielen, gönnt man möglicherweise auch den einen oder anderen Euro mehr."

... seine Chancen, der gesuchte neue VfB-Sportvorstand zu werden: "Ganz offen."