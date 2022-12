Wohlgemuth hinterlässt beim SCP ein bestelltes Feld - Trost übernimmt vorerst

Der SC Paderborn hat wie in der Vergangenheit schon des Öfteren eine sportliche Leitfigur verloren. Fabian Wohlgemuth hinterlässt eine große Lücke, aber zugleich auch ein bestelltes Feld.

Als Ausbildungsverein hat der SC Paderborn in der jüngeren Vergangenheit häufig Spielern wie Luca Kilian und Chris Führich den Weg in die Bundesliga geebnet und Millionenbeträge verdient. Auch Trainer wie Roger Schmidt, André Breitenreiter und zuletzt Steffen Baumgart nutzten den Klub als Sprungbrett nach oben. Markus Krösche wechselte nach zwei erfolgreichen Jahren mit zwei Aufstiegen als Sportchef zu RB Leipzig.

Fabian Wohlgemuth reiht sich in diese Liste nun ein. Paderborns Geschäftsführer Sport unterschrieb beim Erstligisten VfB Stuttgart einen langfristigen Vertrag und tritt die Mislintat-Nachfolge an. Seine Lücke gilt es an der Pader zu schließen.

Kompetenz ist gefragt, Eile nicht gefordert

Kompetenz ist gefragt, denn die Messlatte liegt hoch. Wohlgemuths Bilanz kann sich sehen lassen. Der gebürtige Berliner kam im Mai 2020 für Martin Przondziono, der mit der Krösche-Nachfolge überfordert war und dem gekündigt wurde. Er stabilisierte nach dem Bundesliga-Abstieg gemeinsam mit Trainer Baumgart den Klub und wurde 2020/21 in der 2. Liga Neunter und ein Jahr später unter Lukas Kwasniok Siebter.

Aktuell sind die Ostwestfalen Sechster. Die ordentlichen Platzierungen sind auch Wohlgemuths Transferpolitik zu verdanken. Der 43-Jährige setzte die vergleichsweise bescheidenen Finanzmittel zielgenau ein. Dabei bewies er ein gutes Auge für ablösefreie Akteure aus unteren Ligen und lag auch bei Leihgeschäften oft richtig. Er übergibt seinem Nachfolger also ein wohlbestelltes Feld. Das hilft dem SCP nun ein Stück weiter. Denn der Klub muss bei der Auswahl eines Nachfolgers nichts überstürzen. Weil der aktuelle Kader ausgeglichen und tief besetzt ist, steht im Wintertransferfenster vergleichsweise wenig Arbeit an. Ab dem 1. Januar sind wohl nur kosmetische Korrekturen nötig.

"Gutes Gefühl" bei der Trennung - Verträge laufen aus

Positiv, dass Leistungsträger wie Kapitän Ron Schallenberg (2024), Julian Justvan (2025), Marco Schuster (2025) und Jannik Huth (2024) langfristig gebunden sind. Dennoch wird sich der neue Mann mit auslaufenden Kontrakten beschäftigen müssen. Die Leihgeschäfte mit Marvin Pieringer (sieben Saisontore) und Maximilian Rohr enden im Sommer. Ebenso laufen die Verträge von Stammkräften wie Jannis Heuer, Abwehr-Routinier Uwe Hünemeier, Florent Muslija und Dennis Srbeny aus.

"Weil der Wechsel zum VfB Stuttgart entsprechend honoriert worden ist, gehen wir mit einem guten Gefühl auseinander", äußerte sich Präsident Thomas Sagel. Die Ablöse bewegt sich im sechsstelligen Bereich. Ob dieses Geld für einen noch gebundenen Sportchef eingesetzt wird oder ein vertragsloser Manager kommt, bleibt abzuwarten. Vorübergehend wird Robin Trost als Leiter der Lizenzspielerabteilung Wohlgemuths Aufgabenbereich mitübernehmen.

Wohlgemuth-Wiedersehen im Pokal

Nach Testspielen noch vor Weihnachten gegen Hannover 96, den VfL Osnabrück und den VfL Bochum geht es für den SCP nach der Pause um den Jahreswechsel am 27. Januar mit dem Gastspiel beim Karlsruher SC um Liga-Punkte weiter. Vier Tage später kommt es zum Wiedersehen mit Wohlgemuth und Führich, wenn der VfB Stuttgart im Pokal-Achtelfinale in Paderborn aufkreuzt.