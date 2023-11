Wohlgemuth: "Der sportliche Erfolg hat auch seine Nachteile"

Was bedeutet der Höhenflug des VfB Stuttgart für die Kaderplanung? Sportdirektor Fabian Wohlgemuth spricht im kicker über Kompromisse - und die Zukunft zweier Schlüsselfiguren.

Neunter Sieg im zwölften Spiel: Die VfB-Profis jubeln über den 2:1-Sieg in Frankfurt. IMAGO/Pressefoto Baumann

Seine ersten beiden Transferphasen beim VfB Stuttgart hat Fabian Wohlgemuth hinter sich. Die nächsten beiden darf er unter ganz anderen Voraussetzungen vorbereiten: Er verhandelt nicht mehr als Sportdirektor eines potenziellen Zweitligisten, sondern eines Europapokalaspiranten - auch wenn es niemand im Klub bislang so formuliert.

"Im Winter konnten wir den Kader nur kosmetisch verändern, obwohl erheblich mehr nötig gewesen wäre. Im Sommer mussten wir sportliche Substanz veräußern, um die wirtschaftliche Situation zu stabilisieren", erklärt Wohlgemuth im kicker-Interview (Montagausgabe). Und nun?

"Wir sind überzeugt, dass Guirassy bleiben möchte"

"Ideal wäre ein noch breiter aufgestellter Kader, in dem auch die Nummer 21 und 22 ohne erkennbaren Qualitätsverlust einsetzbar ist. Zudem wollen wir verstärkt den eigenen Nachwuchs einbauen", erklärt der Nachfolger von Sven Mislintat seine Überlegungen. "Ziel ist es, mittelfristig auch wirtschaftlich weiter zu wachsen, um Kompromisse in der Kaderplanung, die wir derzeit noch eingehen müssen, abzubauen."

Kompromisse wie bei Alexander Nübel oder Deniz Undav. "Einiges an Qualität, die wir im Kader haben, ist geliehen. Das bedeutet: Wir sind immer diejenigen am Tisch, die in der eher schwächeren Position sind, wenn es darum geht, Spieler zu halten", weiß Wohlgemuth, wobei etwa bei Undav zumindest eine Kaufoption besteht. "Das umso mehr, je besser es sportlich läuft."

Auch Ausstiegsklauseln seien "Folgen einer eher nicht ganz so starken Verhandlungsposition" - Stichwort Serhou Guirassy, der für unter 20 Millionen Euro schon im Winter gehen könnte. "Wir konzentrieren uns auf die Dinge, die in unserer Hand liegen, damit er bleibt", sagt Wohlgemuth über den Torjäger. "Wir sind überzeugt, dass er bleiben möchte. Aber wir kennen auch die Mechanismen des Marktes."

Auch Hoeneß weckt Interesse - fühlt sich aber wohl

Der aktuelle Höhenflug ist da nicht nur Segen, sondern auch Fluch. "Das, was gerade geschieht, weckt Begehrlichkeiten. Nicht nur bei den eigenen Spielern, sondern auch bei denen, die wir dazuholen wollen. Die Preise steigen. Sportlicher Erfolg in unserer Situation und mit dem weiterhin überschaubaren Budget hat auch seine Nachteile", gibt Wohlgemuth zu bedenken. "Aber natürlich besser so als anders."

Auch Trainer Sebastian Hoeneß könnte das Interesse anderer Klubs auf sich ziehen - oder hat es längst getan. Doch Wohlgemuth hat "überhaupt nicht den Eindruck, dass Sebastian beruflich andere Dinge bewegen als allein die Arbeit mit unserer Mannschaft." Zwar könne man einen Trainer "am allerwenigsten gegen seinen Willen halten", sagt er. "Aber vorrangig ist wichtig, dass er sich wohlfühlt und daran mitarbeiten möchte, hier etwas aufzubauen. Das ist der Fall."

Wie Wohlgemuth sein erstes Jahr in Stuttgart erlebt hat, wie er seine eigene Zukunft sieht und was Hoeneß so wertvoll für den VfB macht - das und mehr lesen Sie im großen Interview im aktuellen kicker vom Montag (hier auch als eMagazine).