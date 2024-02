Wohl nicht der Worst Case: Streich gibt leichte Entwarnung bei Gulde

Freiburg war am Freitagabend chancenlos in Dortmund und verlor mit 0:3. Neben dem Ergebnis musste der Sport-Club auch die Verletzung von Manuel Gulde hinnehmen. Coach Christian Streich gab zumindest leichte Entwarnung.

Mit Matthias Ginter (Achillessehnenreizung), Daniel-Kofi Kyereh (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Philipp Lienhart (Leisten-OP), Merlin Röhl (Rotsperre), Max Rosenfelder (Patellaspitzensyndrom) und Kenneth Schmidt (Bauchmuskel-OP) fehlten den Freiburgern in Dortmund eine Reihe an Spielern. Weitere Verletzungen konnte der Sport-Club also gar nicht gebrauchen.

Doch genau eine solche gab es bereits in der 21. Minute: Defensivmann Manuel Gulde war nach einer Grätsche gegen Dortmunds Donyell Malen im Rasen hängengeblieben. Das sah nicht gut aus, der Verteidiger wurde sofort am rechten Bein behandelt und musste kurze Zeit später ausgewechselt werden, Attila Szalai ersetzte ihn.

Nach der Begegnung konnte Christian Streich zumindest teilweise Entwarnung geben. "Es sieht nicht so schlecht aus zum Glück", so der Coach bei DAZN und fuhr fort: "Er hat es knacksen gehört. So wie es jetzt aussieht, hoffen wir, dass das Innenband gezerrt ist. Wir hoffen, dass es nicht gerissen ist. Wir gehen fest davon aus, dass es kein Kreuzbandriss ist. Es reicht, was wir an Verletzungen haben."

"Waren nicht torgefährlich genug"

Zum Zeitpunkt der Verletzung stand es bereits 0:1 aus Sicht der Freiburger. Und auch danach hatten die Gäste nicht wirklich eine Chance. "In der ersten Halbzeit waren wir mit dabei im Spiel, haben aber ein paar Situation, in denen wir zum flanken, aber nicht gefährlich zum Abschluss kommen. Beim zweiten Tor machen wir einen individuellen Fehler und dann ist es schwierig", analysierte Streich. "Es gibt Phasen im Spiel, in denen ich es nicht so schlecht fand, aber die Durchschlagskraft nach vorne hat gefehlt. Wir waren am Ende ohne Chance, weil wir nicht torgefährlich genug sind."

Und so stand nach dem Schlusspfiff ein verdientes und klares 3:0 für Borussia Dortmund auf der Anzeigetafel. "Dortmund war einfach zu gut für uns, weil wir heute nicht an unsere Leistungsgrenze kamen. Wenn die Konstellation so ist, können wir nicht gewinnen", schloss Streich sein Fazit ab.