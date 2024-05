Wohl mit Kanone: Top-Torjägerin Pajor verlässt die Bundesliga

Der VfL Wolfsburg verliert eine weitere Stütze. Torjägerin Ewa Pajor wechselt im Sommer ins Ausland - aller Voraussicht nach zum FC Barcelona.

15 Tore in dieser Saison: Ewa Pajor vom VfL Wolfsburg führt das Ranking deutlich an. picture alliance / Eibner-Pressefoto

Nach neun Jahren beim VfL Wolfsburg zieht Ewa Pajor einen Schlussstrich: Die Wölfinnen vermeldeten am Dienstag den Abgang der 27 Jare alten Top-Torjägerin via Ausstiegsklausel ins Ausland. Den neuen Verein nannten sie dabei nicht - doch dass es sich dabei um den FC Barcelona handelt, ist ein offenes Geheimnis.

2015 war Pajor als 18-Jährige von ihrem Heimatverein Medyk Konin zum VfL gewechselt. In den Jahren danach avancierte sie zu einer stets zuverlässigen Torschützin bei den Wölfinnen. In der Saison 2018/19 wurde die Polin Torschützenkönigin im deutschen Oberhaus. Allein in der aktuellen Spielzeit gingen 15 Treffer auf ihr Konto, womit sie aller Voraussicht nach die kicker-Kanone für die beste Torjägerin ein zweites Mal gewinnen wird.

Dritte Leistungsträgerin verlässt Wolfsburg

Pajor hatte stets großen Anteil an den Titeln der Wolfsburgerinnen. Fünf Mal wurde die 27-Jährige Meisterin, gar neun Mal in Serie Pokalsiegerin. In der vergangenen Saison krönte sie sich zur besten Torjägerin in der Women's Champions League.

"Jedes Spiel in diesem Trikot war für mich eine Ehre. Ich bin sehr stolz und dankbar für alles, was wir zusammen erlebt und gewonnen haben", sagte Pajor. "Während meiner Zeit hier habe ich viel gelernt und bin als Fußballerin und Mensch gewachsen. Das werde ich nie vergessen und für meine weitere Karriere mitnehmen."

Sie ist im Sommer die nächste Leistungsträgerin, die den VfL Wolfsburg verlassen wird. Nationalspielerin Lena Oberdorf zieht es zum FC Bayern, Dominique Janssen wechselt nach England.