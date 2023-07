"Wohl mein komischstes Match": Djokovic baut Super-Serie aus

Novak Djokovic eröffnete den Centre Court gegen Pedro Cachin - und wurde direkt gefordert. Der Rekord-Grand-Slam-Champion zog dennoch in drei Sätzen weiter.

Regen verlängerte den Turnierstart von Topfavorit Novak Djokovic in Wimbledon. Getty Images

Seit 2017 oder 2182 Tagen ist Novak Djokovic in Wimbledon ungeschlagen, seine letzte Niederlage auf dem Centre Court liegt sogar zehn Jahre zurück - gegen den Argentinier Pedro Cachin wirkte der Serbe aber zunächst etwas eingerostet und kassierte früh ein Break. Der 36-Jährige meldete sich aber rasch zurück und holte sich den ersten Durchgang mit 6:3.

Beide Spieler wurden anschließend aber vom Regen ausgebremst - und einer unglücklichen Vorgehensweise der Turnierverantwortlichen. Erst nach langem Zögern wurde die Plane über den Centre Court gezogen, was dazu führte, dass es zu nass war, als das Dach über der Arena schließlich geschlossen wurde. Es folgte eine blamabel lange Pause von 81 Minuten.

Unterhalten wurden die Zuschauer dennoch, so versuchte Djokovic mit einem Handtuch und zur Belustigung des Publikums sogar, eine nasse Stelle trocken zu wischen. Besser wurde es aber erst, als drei Mitarbeiter mit großen Föhns anrückten. "Das war wohl mein komischstes Match hier", befand der "Djoker" nach dem Match und stellte auch fest: "Für das Publikum war es definitiv frustrierend, dass man so lange auf uns warten musste."

Als das Match wieder loslegte, gab es dann auch sportliche Unterhaltung, denn Cachin entpuppte sich als richtig harte Nuss. Der Argentinier verlor zwar auch Satz zwei relativ klar, zwang seinen Kontrahenten dann aber im Dritten in den Tie-Break. In diesem behielt jedoch der Favorit die Oberhand und zog schlussendlich mit 6:3, 6:3, 7:6 (7:4) erwartungsgemäß in die 2. Runde ein.