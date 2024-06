Wohin zieht es Besuschkow?

Wie sieht die Zukunft von Max Besuschkow aus? In Hannover scheint diese jedenfalls nicht zu liegen. "Bei Max wäre eine Lösung in dieser Woche wünschenswert", betont Sportdirektor Marcus Mann über den zuletzt verliehenden Mittelfeldspieler. "Er hat eine gute Rückrunde in Klagenfurt gespielt." Ein Verbleib in Österreich ist beim 27-Jährigen nicht ausgeschlossen. Austria behielte ihn gerne, langfristig bezahlen könnten Besuschkow aber nur die vier bestplatzierten Klubs Graz, Salzburg, Linz und Rapid Wien. In Deutschland werden die Zweitliga-Aufsteiger Jahn Regensburg und Preußen Münster als Interessenten gehandelt.