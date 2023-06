Wohin wechselt 'levyfinn'? "Noch ist nichts entschieden"

Im Sommer wird Levy Finn 'levyfinn' Rieck Hansa Rostock verlassen. Warum er bei seinem Lieblingsverein aufhört, was er sich von seinem neuen Klub erhofft und wie der Stand ist, das verriet er kicker eSport.

Virtual Bundesliga Club Championship (VBLCC) im März 2023. Hansa Rostock unterliegt im Finale knapp dem Titelverteidiger RB Leipzig. Was damals noch keiner ahnt: Nach Abpfiff geht die Rostock-Ära von Levy Finn 'levyfinn' Rieck und Henning 'FCH_Henning' Wilmbusse bei der VBLCC zu Ende. Die Deutsche Meisterschaft wäre ein perfekter Abschluss gewesen, der letzte Schritt fehlte.

"Ich kann mich noch gut an die Autofahrt erinnern. Es waren sieben Stunden, kaum jemand hat geredet. Wir waren so geknickt wie selten zuvor, denn wir wussten, es war die letzte Chance auf den CC-Titel mit Rostock", blickt Rieck bei kicker eSport zurück. Bereits im Januar sei die Entscheidung gefallen, eine neue Herausforderung zu suchen - oder wie es 'levyfinn' in seinem Abschiedsstatement ausdrückte: "Den nächsten Schritt zu machen".

Schaut man auf die Zahlen, ist das Feld der möglichen neuen Klubs oder Orgas begrenzt. Denn mit Hansa waren Rieck und Wilmbusse erfolgreich. Vierter und Zweiter bei der VBLCC, dazu ein Mal Dritter beim Grand Final. Einen Ausrutscher gab es lediglich bei der diesjährigen Endrunde zur Deutschen Einzelmeisterschaft als beide wider Erwarten im Achtelfinale ausschieden. Losgelöst davon werden in der Gerüchteküche zwei Namen gehandelt: RB Leipzig und FOKUS.

Ergebnisse auf dem virtuellen Platz spielen für den gebürtigen Köthener nur teilweise eine Rolle: "Unter der sportlichen Situation verstehe ich auch, wie das Umfeld, die Professionalität und die Strukturen der Abteilung sind." Es habe auch Gespräche mit Rostock gegeben, "uns wurde gezeigt, was Hansa zu bieten hat und uns ermöglichen kann, dann haben wir abgewogen". Für ihn treffend war ein Gespräch mit dem Leiter eSport bei Rostock, Rick Feldmann. Er sagte: "Die Spieler und Athleten sind schneller gewachsen als die Abteilung."

Damit aber nicht genug. Rieck will sich verändern. Es ginge "für mich auch darum, aus meinen gewohnten Umfeld herauszuwachsen. Ich möchte menschlich, auch in Bezug auf Professionalität, weiter dazu lernen." Das bedeutet auch, sich in ein neues Gefüge einzugliedern - möglicherweise mit Top-Stars.

Exemplarisch an Leipzig oder FOKUS demonstriert, wären das Weltmeister Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin oder "Wunderkind" Anders 'RBLZ_Anders' Vejrgang. Bei FOKUS der ehemalige Deutsche Einzelmeister Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen oder Mustafa 'FOKUS_Musti' Cankal, DFB ePokalsieger von vor zwei Jahren. "Trotzdem habe ich das Selbstbewusstsein und aufgrund meiner Erfolge das Standing, egal wohin ich wechsle, einer der Hauptspieler zu sein."

"Noch ist nichts entschieden", so Rieck darüber, welcher Klub sein Nächster wird. Die Reputation des 21-Jährigen wäre mit einer Deutschen Meisterschaft durchaus gestiegen, dort blieb er jedoch hinter den Erwartungen zurück. Die nächste Chance auf einen Titel im Dress der Hanseaten hat er am 16.06 und 17.06 beim DFB ePokalfinale. Gute Strukturen und erfahrene eSportler finden sich auch beispielsweise in Bremen oder Köln. Dementsprechend deuten Riecks Aussagen darauf hin, dass RB Leipzig und FOKUS nicht die einzigen Vereine oder Organisationen im Favoritenkreis sein dürften.

