Wohin mit Vlahovic? Serbiens Stürmerfrage

23 Jahre wartet Serbien nun schon auf eine Teilnahme bei einer EM. Am Sonntag soll diese nun endlich perfekt gemacht werden. Dafür würde schon ein Punkt reichen - es sollen aber mehr werden.

Spielt er von Anfang an? Dusan Vlahovic. IMAGO/AFLOSPORT

Die Ausgangslage ist simpel: Serbien hat zwei Punkte Vorsprung auf Verfolger Montenegro und auch den direkten Vergleich mit dem kleinen Nachbarn für sich entschieden. Heißt: Den Adlern reicht am Sonntag ein Remis zu Hause gegen Bulgarien, um das Ticket für die EURO 2024 zu lösen.

"Wir wollen uns mit Stil für die EM qualifizieren", sagte Kapitän Dusan Tadic (34) und betonte, dass man nur darüber nachdenke, wie man gewinnt. "So tickt diese Generation, dieser Trainer, dieses Team." Zu Hause wird ohnehin nichts anderes als ein Sieg erwartet, immerhin geht es gegen den Tabellenletzten, der bis dato nur drei Punkte geholt hat. Aber die Vergangenheit hat die Serben auch gelehrt, dass die Adler durchaus dazu neigen, auch mal vermeintlich sichere Dinger in den Sand zu setzen.

"Es tut mir leid, dass wir die Entscheidung am letzten Spieltag herbeiführen müssen", gab Tadic dann auch zu und ergänzte: "Es ist nicht so wichtig, wann die Entscheidung fällt, solange wir uns qualifizieren." Der 34-Jährige sprach zudem den Wunsch aus, dass man nach zwei WM-Teilnahmen (2018 und 2022) auch mal eine EM spielen könne. "Es wäre schön, wenn es normal für uns werden würde, dass wir an Endrunden teilnehmen. Die Verantwortung dafür liegt bei uns Spielern."

Stojkovics Stürmerfrage

Tadic steht vor seinem 103. Länderspiel und soll wie gewohnt das Spiel der Serben lenken. Rätselraten gibt es, ob Trainer Dragan Stojkovic mit Aleksandar Mitrovic (29) und Dusan Vlahovic (23) beide nominellen Stürmer von Anfang an bringen wird. Der 58-Jährige wollte sich da nicht in die Karten schauen lassen, verwies aber darauf, dass ihm die zweite Hälfte bei der jüngsten 0:1-Testspielniederlage in Belgien gefallen habe - da spielten die Serben mit einer Spitze, Vlahovic bis zu 67. Minute, danach gab Rekord-Torjäger Mitrovic den Stoßstürmer. Allerdings ist auch offensichtlich, dass Stojkovic gegen die Belgier nicht seine erste Geige hatte spielen lassen und einige Stammspieler für das Bulgarien-Spiel geschont hatte.

Auf jeden Fall warnt Stojkovic vor dem Gegner, der "über viel Qualität verfügt". Der populäre "Piksi" gab auch zu, dass es für ihn persönlich ein emotionales Spiel werden wird, immerhin hat ausgerechnet er die Chance, Serbien wieder zu einer EM zu führen. Ausgerechnet er? Das letzte Länderspiel von Stojkovic als Spieler war das 1:6-Viertelfinalaus gegen die Niederlande bei der EM 2000, damals noch gemeinsam im Staatenbund mit Montenegro unter dem Namen Jugoslawien - es war zugleich das letzte EM-Spiel der Serben. "Ich war damals Kapitän und bin froh, jetzt die Chance zu haben, wieder etwas Schönes zu erreichen", sagte Stojkovic.