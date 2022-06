Wohin mit Gnonto? Freiburg und Hoffenheim sind aktuell raus

Es sind turbulente Tage für Wilfried Gnonto. Auch nach Abschluss der für den jungen Italiener bemerkenswerten Saison kehrt keine Ruhe ein rund um das 18-Jährige Offensiv-Talent. Nach dem Gewinn der Schweizer Meisterschaft mit dem FC Zürich und seinem Debüt in Italiens Nationalmannschaft inklusive seinem ersten Länderspieltor beim 2:5 gegen Deutschland, reißen die Spekulationen um die Zukunft Gnontos nicht ab. Auch einige Bundesligisten sollen interessiert und im Rennen sein, der kicker verschafft einen Überblick.

Die Situation in Zürich:

Beim Schweizer Meister ist die Lage enorm angespannt bezüglich dieser Personalie. Aktuell weil Zürich den 18-Jährigen nicht für die U-19-EM abgestellt hat, Gnonto war als Kapitän der Auswahl Italiens fest eingeplant und hätte das Turnier auch gerne gespielt. Doch Zürich will das Talent, das zuletzt erst seine ersten A-Länderspiele absolvierte, vor zu hohen Belastungen schützen. Der Vater des Spielers ging deswegen den Klub öffentlich scharf an.

Bereits vor Gnontos Länderspieldebüt hatte Zürichs Präsident Ancillo Canepa den Preis für den noch bis 2023 gebundenen Offensivspieler auf zehn Millionen plus X festgelegt. Zürich will die Gunst der Stunde nutzen und möglichst viel Kapital schlagen aus dem Verkauf des bei Inter Mailand ausgebildeten Gnonto, den neben Bundesligisten auch der zahlungskräftige von Silvio Berlusconi unterstützte Aufsteiger in die Seria A, AC Monza, auf dem Zettel haben soll.

Die Situation in Freiburg:

Bei den Breisgauern ist der 18-Jährige derzeit kein Thema - unter anderem wegen der zu erwartenden hohen Ablösesumme. Zwar suchen die Verantwortlichen noch einen schnellen Angreifer, Gnonto passt ins Anforderungsprofil. Im Fokus steht aber vielmehr Daniel-Kofi Kyereh (26) von Zweitligist FC St. Pauli. Der ghanaische Nationalspieler ist ein ähnlicher Spielertyp und flexibel einsetzbar. Seine Ablöse würde sich wohl im mittleren einstelligen Millionenbereich bewegen.

Die Situation in Hoffenheim:

Die TSG hat sich mit dem jungen Italiener befasst. Schließlich kennt Hoffenheims neuer Cheftrainer André Breitenreiter den Offensivspieler aus dem gemeinsamen und sehr erfolgreichen Jahr beim FC Zürich bestens. Gnonto trug 33 Einsätze und acht Tore bei zum überraschenden Titelgewinn, der schon Breitenreiter das Tor zurück in die Bundesliga öffnete. Gerne hätte er auch Gnonto mit in den Kraichgau genommen. Doch nach kicker-Informationen hat die TSG derzeit die Bemühungen um Gnonto eingestellt. Das Gesamtpaket ist zu teuer, nachdem die Schweizer wohl eine zweistellige Millionensumme fordern. Zudem ist die TSG gerade in der Offensive gut besetzt und müsste dort eher Personal abbauen.

Vor allem aber benötigt Hoffenheim Transfererlöse, um sich kostspielige Verstärkungen zu leisten. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf der Innenverteidigung. Erst wenn diese Baustelle zufriedenstellend geschlossen und noch Budget vorhanden ist, könnte eine perspektivische Investition wie Gnonto ein Thema werden.