Wohin geht die Reise? Essen vor richtungsweisenden Wochen

Mit dem Spiel am Samstag bei Tabellenführer Jahn Regensburg beginnt für Rot-Weiss Essen eine vorentscheidende Phase in der Saison. Trainer Dabrowski spricht von einer "Riesenchance."

In diesem Kalenderjahr wechselten sich bei Rot-Weiss Essen bisher Sieg und Niederlage ab. Sollte das so weitergehen, würde man nach der Pleite unter der Woche bei Abstiegskandidat 1860 München am Samstag beim Erstplatzierten Regensburg wieder gewinnen. Will RWE an den Aufstiegsplätzen dranbleiben, sollte besagte Serie möglichst bald reißen - und die Mannschaft von Christoph Dabrowski die schweren nächsten Spiele für sich entscheiden oder zumindest nicht verlieren. Es geht nämlich nacheinander gegen die aktuelle Top 3 der Liga. Nach der morgigen Aufgabe beim Spitzenreiter kommt der SSV Ulm an die Hafenstraße, danach geht es für Essen nach Dresden.

Anspruchsvolle Aufgaben also, vor denen Dabrowski aber nicht zurückschreckt: "Das ist eine Riesenherausforderung, der wir uns aber gerne stellen. Ich glaube, dass wir nichts zu verlieren haben, da wir mit Blick auf unsere Entwicklung schon sehr viel gewonnen haben. Für uns ist es eher eine Riesenchance."

Wir sind in der Lage fantastischen Fußball zu spielen und Torchancen herauszuspielen. "Überzeugungstäter" Christoph Dabrowski

Eine andere Serie darf vor der Partie in Regensburg nicht als Mutmacher herangezogen werden: So setzte es zuletzt vier Auswärtsniederlagen in Folge. Zum wiederholten Male führten dabei individuelle Aussetzer zu Gegentoren. Für den Trainer auch ein Lernprozess: "Wer mutig ist und hohes Risiko geht, ist in der Situation Fehler machen zu können. Da ermutige ich die Spieler aber auch, so zu spielen, wie sie spielen."

Seine mutige Spielidee will Dabrowski dementsprechend auch gegen die Spitzenmannschaften beibehalten: "Das hat uns in die Situation gebracht, in der wir aktuell stehen und zwar den fünften Tabellenplatz. Wir sind in der Lage fantastischen Fußball zu spielen und Torchancen herauszuspielen. Da bin ich Überzeugungstäter." Gelingt das auch gegen den Jahn, der aber "sehr kompakt steht, sehr gut umschaltet und sehr effektiv ist", könnte zumindest die Serie der Pleiten auf fremdem Platz enden.

Golz wieder fit - Sapina pausiert noch

Mithelfen dabei dürfte auch Stammtorwart Jakob Golz, der im Spiel bei den Münchner Löwen krankheitsbedingt ausgefallen war. Ob Vinko Sapina seine Teamkollegen in den drei direkten Duellen bei ihrem Vorhaben, sich im Aufstiegskampf festzusetzen, unterstützen kann, steht noch in den Sternen. Ein Einsatz des Kapitäns, der aktuell wegen Kniebeschwerden pausiert, im Jahn-Stadion kommt in jedem Fall zu früh. Auch für die folgenden Spiele gegen Ulm und in Dresden ist er weiterhin fraglich.