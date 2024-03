Wohin führt der Weg des SV Erlbach?

42 Zähler sammelte der SV Erlbach vergangene Saison. In dieser Spielzeit sind es bereits vier Punkte mehr. Statt Abstiegskampf mischt der SVE in der Spitzengruppe mit und hat auch die Lizenz für die Regionalliga beantragt.

Mehr zur Bayernliga Süd News

Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

42 Zähler hatte der SV Erlbach vor der aktuellen Bayernliga-Saison anvisiert - jene Zahl an Punkten sollte reichen, um den Klassenerhalt und somit das dritte Jahr in Folge in der fünfthöchsten Klasse Deutschlands zu sichern. Nach nun 24 Spieltagen ist ein Verbleib in der Bayernliga jedoch noch nicht vollends in trockenen Tüchern - dies allerdings in Folge einer positiven Entwicklung: Denn mit 46 Zählern steht der SVE auf Rang 4 und ist nur drei bzw. sechs Punkte hinter dem Führungsduo aus Augsburg und Landsberg platziert.

"Wir haben das Erreichen des Klassenerhalts nun auch intern kommuniziert", hakt der sportliche Leiter Christoph Huber das ursprüngliche Saisonziel schmunzelnd ab, möchte aber noch nicht zu höheren Ufern aufbrechen: "Wir schauen jetzt erstmal von Spiel zu Spiel, denn da warten noch einige Gegner, mit denen wir eine Rechnung offen haben."

Bestes Beispiel ist da die kommende Aufgabe in Gundelfingen, wo man in der Vorsaison knapp und nur unglücklich mit 0:1 den Kürzeren zog. "Die brauchen jetzt die Punkte und werden alles reinhauen, daher freuen wir uns auf die Aufgabe", sieht Huber dem Aufeinandertreffen entspannt entgegen. Will der SVE jedoch bis zum Saisonende im Meisterschaftskampf mitmischen, ist ein Sieg beim im neuen Jahr noch punktlosen Tabellenelften der Liga allerdings fast schon Pflicht.

Zufriedenheit trotz gerissener Siegesserie

Denn die Erlbacher ließen in der Vorwoche ihrerseits erstmals Punkte im Jahr 2024 liegen - auch, wenn das 0:0 gegen den Regionalliga-Absteiger aus Pipinsried keineswegs als enttäuschend gewertet wurde. "Das Spiel war sehr intensiv. In der ersten Halbzeit können wir in Führung gehen, treffen aber nur die Latte und haben daneben noch zwei, drei weitere gute Schusschancen. Nach der Pause kam dann Pipinsried besser ins Spiel und hat ebenfalls die Latte getroffen. Das Remis geht also in Ordnung und wir sind mit dem Punkt gegen eine Top-Mannschaft auch zufrieden", fasst der SVE-Funktionär die Geschehnisse der 90 Minuten knapp zusammen.

So stand nach jahresübergreifend fünf Siegen in Serie erstmals wieder eine Punkteteilung auf dem Programm der Oberbayern. Ungeschlagen blieb der SVE dennoch und musste sich somit zuletzt Ende Oktober beim 0:1 beim TSV Rain/Lech geschlagen geben. Jene Niederlage markiert zudem das Ende einer Phase, in der die Erlbacher sechs von neun Spielen verloren und zwischenzeitlich punktemäßig zur Tabellenspitze abreißen lassen mussten. "Ergebnistechnisch mag das eine schlechte Phase gewesen sein, gefühlt allerdings nicht", sieht Huber im Zeitraum von September bis Oktober jedoch kein ausgesprochenes Tief. "Zudem haben wir oft gut gespielt und nur knapp verloren. Lediglich gegen Deisenhofen war es beim 0:3 daheim verdient."

Und auch die deftige Heimniederlage gegen den FCD warf die Erlbacher nicht wirklich aus der Bahn. Schließlich kann die Truppe diese Saison gerade auswärts besonders gut. "Das ist uns tatsächlich erst kürzlich bewusst geworden, als wir beim heimstärksten Team Heimstetten gespielt und gewonnen haben", schmunzelt der 28-Jährige und mutmaßt: "Ich denke, dass die Gegner durchaus mit Respekt zu uns nach Erlbach kommen und daher tendenziell defensiver auftreten. Auswärts wollen die Mannschaften dann eher ihren Heimvorteil nutzen, da kommen unsere Qualitäten mit dem schnellen Umschaltspiel natürlich besser zu Geltung." Zur Ehrenrettung der Erlbacher Heimbilanz sei zudem erwähnt, dass sich die 21 Zähler aus zwölf Partien (fast) ebenso gut lesen wie die Auswärtsbilanz (25 aus 12).

Zulassung zur Regionalliga ist beantragt

Apropos Heimauftritte: Damit diese im Ernstfall zur neuen Saison auch in der Regionalliga stattfinden können, hat man beim SVE die Zulassung zur 4. Liga beantragt. "Wir werden jedoch keine verrückten Dinge machen, sondern den Besuch der Kommission vom Verband Anfang April abwarten", sieht Huber im Vorgehen keine explizite Zielsetzung, sondern viel eher eine Anerkennung an die Mannschaft. "Trainer und Spieler leisten so gute Arbeit, da wollen wir als Verein nichts von Haus aus ausschließend und dem Team somit den möglichen sportlichen Erfolg verwehren." Ob die von der Kommission aufgesetzte Liste zum Erlangen eines Regionalliga-tauglichen Stadions dann wirklich direkten Mehraufwand für Huber und seine Kollegen bedeutet, hat die Mannschaft ohnehin zunächst selbst in der Hand. Schließlich warten im März noch drei Spiele auf den SVE. Den Abschluss bildet passenderweise das Gastspiel beim derzeitigen Ligazweiten aus Landsberg.