Wörles Ulmer nehmen Pokalhürde Ravensburg

Nach ihrem guten Start in die Drittliga-Saison haben die Ulmer auch die nächste Landespokal-Hürde genommen. Ihr Stadion bekommt indes eine größere Kapazität.

Ehe der SSV 1846 Ulm Fußball am späten Sonntagnachmittag (16.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit einem baden-württembergischen Vergleich beim SV Waldhof Mannheim sein ordentlich gefülltes Punktekonto weiter aufstocken will, nahm der Drittliga-Neuling unter der Woche die nächste Landespokalhürde.

Mit - im Vergleich zum 3:0-Ligaerfolg gegen den VfB Lübeck - dem Spielerquartett Lorenz Otto, Lamar Yarbrough, Dennis Chessa und Andreas Ludwig neu in der Startformation gelang der Mannschaft von Trainer Thomas Wörle ein letztlich ungefährdeter 3:0-Erfolg beim Oberligisten FV Ravensburg.

Gegen kompakt stehende Außenseiter trafen Thomas Geyer (20. Minute, nach Eckball) und Lucas Röser (31., nach Chessa-Vorarbeit) vor der Pause, ehe Tobias Rühle (76., Foul an Sascha Risch) mit einem Foulelfmeter den Deckel auf das Spiel machte. Eine Gelb-Rote Karte für Yarbrough (82.) überstanden die Spatzen unbeschadet.

Im WFV-Pokal steht der SSV somit im Achtelfinale, das Anfang November ausgetragen wird. Bereits am Sonntag geht es für die Wörle-Elf in der Liga weiter. Als Tabellenfünfter reist der Aufsteiger zum Liganeunten nach Mannheim. Ohne größere Personalsorgen, wenngleich Abwehrmann Johannes Reichert in Ravensburg in der Pause angeschlagen in der Kabine bleiben musste. Reichert (kicker-Notenschnitt 3,00) ist neben Chessa mit zwei Torerfolgen bislang bester Torschütze im Ulmer Kader.

Mehr Platz im Donaustadion

Am 10. August 2019 übrigens war das Ulmer Donaustadion letztmals mit 16.523 Zuschauern ausverkauft, damals ging es im DFB-Pokal für den SSV gegen den schwäbischen Rivalen 1. FC Heidenheim (0:2). Im übernächsten Heimspiel gegen 1860 München (3. Oktober) und zwölf Tage später gegen Dynamo Dresden winkt Ulm sicher eine ähnliche Kulisse, dann könnten dank zweier neu geöffneter Tribünen sogar 18.000 Menschen Platz finden.