Wölfinnen sichern sich Eintracht-Talent Küver ablösefrei

Schon den sechsten Neuzugang hat Noch-Meister VfL Wolfsburg am Mittwoch präsentiert. Camilla Küver soll mittelfristig die Defensive verstärken.

Camilla Küver (19) wechselt nach Saisonende ohne Ablöse von Eintracht Frankfurt zum VfL Wolfsburg. Beim noch aktuellen Meister unterschrieb die Abwehrspielerin einen Dreijahresvertrag. "Wir werden sie behutsam aufbauen", sagt Ralf Kellermann, VfL-Direktor Frauenfußball, über die derzeit am Knie verletzte Küver. Man sei "davon überzeugt, dass Camilla mit ihrem großen Potenzial die nächsten Schritte in ihrer Entwicklung bei uns gehen wird".

Die innen und außen einsetzbare Verteidigerin war in der fast vorübergegangenen Saison nur Ergänzungsspielerin, startete viermal in der Bundesliga und wurde acht weitere Male eingewechselt. Anfang 2021 hatte sie sich in der damaligen Rückrunde als 17-Jährige einen Stammplatz erspielt, was den Verantwortlichen der Wölfinnen offenbar nachhaltig in Erinnerung blieb.

Zuvor hatte der VfL schon Chantal Hagel (Hoffenheim), Anneke Borbe (Bremen), Lisa Schmitz (Montpellier), Vivien Endemann (Essen) und Riola Xhemaili (Freiburg) für die neue Saison unter Vertrag genommen. Wie im Vorjahr sind die Niedersachsen damit extrem früh mit ihrer Kaderplanung sehr weit.