"Wölfinnen" nehmen NV Arena dauerhaft ein

Der sportlich erfolgreichste eigenständig geführte Frauenfußball-Verein Europas, der SKN St. Pölten, verschafft sich dauerhaft Zutritt in die NV Arena.

Ja, sie können! Die "Wölfinnen" spielen ab sofort fix im Stadion und nicht irgendwo daneben, oder in der Provinz. GEPA pictures/Walter Luger

Immer wieder wurden die "Wölfinnen" des SKN St. Pölten verstoßen, durften ihre Bundesliga-Heimspiele im Sportzentrum NÖ, wenn überhaupt, nur auf Nebenplätzen in der Nähe der NV Arena austragen. Als ihnen am letzten Spieltag der Saison 2020/21 als frischgebackene Meisterinnen der Eintritt ins Stadion schon versprochen worden war, mussten sie den Hit gegen Neulengbach kurzerhand sogar auf die Stadtsportanlage verlegen.

Damals kam in letzter Sekunde von oberster Klubstelle der Männer ein Veto. Die Gefahr sei zu groß, dass die Frauen den Platz für das Relegationsrückspiel der Männer gegen Austria Klagenfurt ruinierten. Die "Wölfe" schlichen dann auswärts (0:4) und daheim (0:1) ziemlich geprügelt von den sehr guten Plätzen, und stiegen in die 2. Liga ab.

Mit dem Raussperren ist jetzt aber Schluss. Mittwoch verkündeten die "Wölfinnen" ihren fixen Einzug in die knapp 8.000 Zuschauer fassende NV Arena, nicht nur (wie bislang) in der UEFA Women's Champions League, sondern auch in der Admiral Frauen-Bundesliga.

Coup der Präsidentin

"Ein echter Meilenstein für unseren Frauen-Verein", freut sich Neo-Präsidentin Andrea Pichler über den Coup. Zuletzt hatte der Serienmeister der niederösterreichischen Politik ja sogar damit gedroht, dauerhaft nach Ritzing auszuwandern. Nach mehreren Verhandlungsrunden mit allen "Stakeholdern" kam es jedoch (insbesondere dank der Unterstützung des Hauptsponsors) unverhofft zur Kehrtwende.

"Unser Team hat sich diese professionelle Heimstätte längst verdient. Aber nicht nur sportlich hilft uns das enorm weiter. Auch wirtschaftlich haben wir jetzt ganz andere Möglichkeiten, die nächsten Schritte in Angriff zu nehmen, um uns weiter in der europäischen Spitze zu etablieren", freut sich Pichler.

Ab sofort wird der erfolgreichste eigenständig geführte Frauenfußball-Verein Europas (aktuell nimmt der SKN Platz 15 in der UEFA-Klubrangliste ein) als GmbH geführt, an deren Spitze die Geschäftsführerin Denise Brückl und die Sportdirektorin Tanja Schulte stehen.

