Wölfe Würzburg treffen zwei Personalentscheidungen

Nach Milan Kütt wird ein weiteres Eigengewächs aus der Rimparer Nachwuchsschmiede ab der kommenden Saison fester Bestandteil des Anschlusskaders der Wölfe Würzburg sein. Doch auch einen Abgang muss der Drittligist zur neuen Spielzeit verkraften.

Tyler Grömling unterschrieb bei den Wölfen Würzburg seinen ersten Profivertrag. Der Linkshänder aus dem Jahrgang 2006 konnte in der Jugendbundesliga in 16 Spielen insgesamt 55 Tore erzielen und gehört damit zu den absoluten Leistungsträgern in der A-Jugend.

Auch bei den Jungwölfen wurde er in dieser Saison von Trainer Bastian Krenz bereits in der Bayern-Liga eingesetzt und konnte dort seine ersten Erfahrungen im Männerbereich sammeln. Auch bei der Drittligamannschaft nahm er bereits mehrmals am Training teil und stand gegen die SG Pforzheim/Eutingen das erste mal im Kader der Wölfe.

Kindheitstraum geht in Erfüllung

"Ich bin unfassbar dankbar dafür, das Vertrauen und diese Chance von den Wölfen und meinen Trainern bekommen zu haben. Schon als kleiner Junge war es mein Traum, ein Teil von all dem zu sein. Nun ist dieser Traum zur Realität geworden. Ich werde mein Bestes geben um zum Erfolg der Wölfe, sowie meiner persönlichen Entwicklung beizutragen", freut sich Tyler Grömling über den nächsten Schritt in seiner Handballkarriere.

"Ich freue mich, dass wir nach Milan mit Tyler ein weiteres echtes Eigengewächs mit einem Anschlussvertrag ausstatten konnten. Er soll sich durch das regelmäßige Training mit der ersten Mannschaft unter professionellen Bedingungen weiterentwickeln und langfristig den Sprung in den Profikader schaffen. Hierfür bringt er grundsätzlich unter anderem durch seine Physis und Dynamik gute Voraussetzungen mit, muss aber natürlich auch noch einiges dazulernen", ist auch Trainer Johannes Heufelder glücklich über die Entwicklung.

Rückkehr in die Heimat

Nach einer Saison wird Bennet Brinkmeier die Wölfe Würzburg wieder verlassen. Der 19-Jährige kam vor der Saison vom TBV Lemgo und sollte als Hybrid-Spieler zwischen den Wölfen und den Jungwölfen pendeln. Doch noch in der Vorbereitung zog er sich einen Kreuzbandriss zu und konzentrierte sich anschließend auf die langwierige Reha.

Bei einem Gespräch Anfang des Jahres, sind beide Seiten zu dem Entschluss gekommen, dass es für Brinkmeier am Besten sei, wenn er sich zuhause in seinem gewohnten Umfeld regeneriert und somit ab der kommenden Saison nicht mehr das Wölfe-Trikot trägt.

"Leider spielt sich nicht immer alles im Leben so ab, wie man es plant und dann muss man realistisch sein; einen Schritt zurück gehen, um wieder aus vollem Anlauf zurück zu kommen. Würzburg wird immer einen Platz in meinem Herzen haben", kommentiert Brinkmeier die Entscheidung.

"Manche Dinge kann man leider nicht beeinflussen, Ich, wir, aber sicher allen voran Bennet selbst hätten uns seine Zeit hier in Würzburg sicher anders gewünscht. Seine schwere Verletzung gleich zu Beginn hat unseren gemeinsamen Plänen da leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Logischerweise stand eine erfolgreiche Operation und die Reha dann klar im Vordergrund", blickt Trainer Johannes Heufelder auf den unglücklichen Verlauf der Dinge zurück.

"Wir haben uns dann in Ruhe zusammengesetzt und uns über die Situation ausgetauscht. In diesem Gespräch sind wir überein gekommen, dass es für Bennet das beste ist sich nach dieser einschneidenden Erfahrung in seinem gewohnten Umfeld vollständig zu erholen. Aus diesem Grund wird er ab der kommenden Saison nicht mehr Teil unseres Anschlusskaders sein", fährt Heufelder fort.