Wölfe Würzburg mit Vertragsverlängerung

In Luis Franke können die Würzburger einen Spieler halten, der schon seit 2020 im Verein aktiv ist und sich über die zweite Mannschaft einen festen Platz ins Drittligateam erspielen konnte.

"Ich freue mich auf ein weiteres Jahr bei den Wölfen und habe große Lust, das Projekt, was wir diese Saison begonnen haben, weiter aktiv mitzugestalten. Deshalb kann das Referendariat nach hoffentlich abgeschlossenem Studium in diesem Frühjahr dann auch noch etwas warten", so Luis Franke zu seiner Vertragsverlängerung.

Trainer Johannes Heufelder ist froh, dass Franke den Würzburgern erhalten bleibt. "Ich freue mich sehr, dass wir mit Luis einen Spieler halten konnten, der sich voll und ganz mit unserem Weg und unseren Werten identifiziert! Seine enormen Qualitäten im Eins gegen Eins und in der Abwehr sind für uns extrem wichtig. Außerdem macht er in seinem Spiel außergewöhnlich wenige Fehler und gehört bei uns trotz seiner jungen Jahre schon zu den erfahreneren Spielern.

Mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht

"Er hat es über die zweite Mannschaft geschafft und gezeigt, welches Potential in ihm steckt. Gemeinsam mit ihm gehen wir das Projekt 2. Liga an. Luis ist ein weiteres Beispiel der unseren Weg, Vereinbarkeit von Beruf und Sport, erfolgreich geht", lobt Geschäftsführer Roland Sauer den 25-Jährigen.

Seit 2020 spielt Luis Franke mittlerweile für die Wölfe. Gekommen von den Hätzfelder Bullen brachte er sich damals über starke Leistungen in der zweiten Mannschaft in das Sichtfeld vom damaligen Wölfe-Trainer Julian Thomann, der ihn nach und nach ins Team der Ersten integrierte.

Bereits ab Mitte der letzten Saison, gehörte Franke dann zum festen Kader der Wölfe und erzielte in 18 Spielen insgesamt 57 Tore und gab zehn Assists. In dieser Saison konnte er sich bisher bereits 55 Mal in die Torschützenliste eintragen.