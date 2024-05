Wölfe Würzburg mit Transfer-Coup!

Der Zweitliga-Absteiger rüstet für die neue Saison auf. Die Wölfe Würzburg holen zwei neue Spieler ins Team, während drei Leistungsträger dem Team die Treue halten.

Nach dem verpassten Wiederaufstieg in die zweite Liga basteln die Wölfe Würzburg an ihrem Kader für die neue Saison. Dabei ist dem Zweitliga-Absteiger ein Coup gelungen.

So wechselt Malte Dederding, der aktuell beim Oranienburger HC unter Vertrag steht, im Sommer zu den Bayern. Der zwei Meter große Linkshänder gehört zu den absoluten Leistungsträgern seines bisherigen Vereins und ist mit mit 162 Toren in 24 Spielen der aktuell beste Feldtorschütze in der 3. Liga Nord-Ost.

"Ich bin sehr froh, dass es uns trotz namhafter Konkurrenz gelungen ist, mit Malte unseren absoluten Wunschspieler zu verpflichten. Das ein Spieler wie er, sich so langfristig zu uns und unserem Projekt bekennt, ist ein tolles Signal", schildert Wölfe-Trainer Johannes Heufelder.

Würzburg holt Österreich-Talent

Darüber hinaus wechselt auch Marko Bogojevic, aktuell bei Bregenz Handball in Österreich unter Vertrag, zum Drittliga-Team. Das 18-jährige Torhüter-Talent wird das Trio der Würzburger vervollständigen.

Er hat bereits für die erste Mannschaft von Bregenz gespielt und wurde bereits mehrmals für die U19 Nationalmannschaft von Österreich nominiert. "Ich habe mich für Würzburg entschieden, da mir die professionellen Strukturen und das Engagement die perfekte Plattform bieten mich weiter zu entwickeln und ich mich auch sehr wohl gefühlt habe", erklärt er seinen Wechsel.

Darüber hinaus haben Florian Schmidt, Tim Bauder und Jonas Krenz ihr Verträge beim Vierten der 3. Liga Süd verlängert. Bauder ist mit 99 Toren einer der besten Torjäger der Würzburger, während auch Schmidt bereits 74 Mal genetzt hat.