Wöbers rabenschwarzer Tag: "Den Kopf abschrauben kann er sich nicht"

Erst verunsichert gegen Mbappé & Co., passierte Maximilian Wöber bei Österreichs EM-Auftakt gegen Frankreich auch noch das spielentscheidende Eigentor. Teamchef und Kollegen stärken dem rot-weiß-roten Pechvogel von Düsseldorf den Rücken.

Aus Düsseldorf berichtet David Mayr

Als Maximilian Wöber bei seiner Auswechslung in Österreichs erstem Spiel bei der EURO 2024 gegen Frankreich nach einer Stunde mit hängendem Kopf zur Bank schlich, zeigte sich einmal mehr der große Teamgeist, der in dieser ÖFB-Auswahl herrscht. Betreuer und Ersatzspieler waren sofort bemüht, dem 26-Jährigen Trost und aufmunternde Worte zu spenden. Der Innenverteidiger wurde bei der knappen 0:1-Niederlage gegen den Topfavoriten zum rot-weiß-roten Pechvogel, kassierte nach einer Viertelstunde die erste Gelbe Karte des Spiels und zeigte sich äußerst verunsichert im Aufeinandertreffen mit der geballten Offensivpower des Gegners um Superstars wie Kylian Mbappé, Antoine Griezmann und Ousmane Dembelé.

Da passte es auch irgendwie ins tragische Bild, dass es ausgerechnet der Gladbach-Legionär war, von dessen Kopf der Ball zum entscheidenden Gegentor am starken Torhüter Patrick Pentz vorbei ins Netz kullerte. "Wir standen zwei gegen eins im Zentrum, eigentlich keine direkte Torgefahr", beschrieb Teamchef Ralf Rangnick auf der Pressekonferenz nach dem Spiel die Szene in der 38. Minute. "Das war eine mega unglückliche Situation, weil er genau in dem Moment so stand. Und den Kopf abschrauben kann er sich in dem Augenblick auch nicht."

Mwene über Wöber: "Ich mach' mir da keine Sorgen um ihn"

Wöber selbst trat in der Mixed Zone nicht vor die Journalisten, dafür stärkten ihm neben dem Trainer auch seine Mitspieler in den Interviews den Rücken. "Vielleicht hat er heute eine ein bisschen unruhige Nacht, aber morgen wird er wieder voll dastehen. Ich mach' mir da keine Sorgen um ihn", sagte Phillipp Mwene, der in der Entstehung des ersten Eigentors eines österreichischen A-Nationalteams bei einem Großturnier auch eine Teilschuld auf seine Kappe nahm, nachdem ihm Mbappé enteilt war: "Ich hätte den Ball einfach nach vorne klären müssen, dann wäre es gar nicht zu der Situation gekommen."

Rangnick, der den knappen Sieg der Franzosen als verdient bezeichnete, stellte klar: "Niemand macht ihm einen Vorwurf!" Gleichzeitig betonte der 65-Jährige, dass es auch an Wöber selbst liegen werde, den Blick wieder nach vorne zu richten: "Entscheidend ist, dass er sich selbst auch keinen Vorwurf macht."