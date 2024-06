Wöber-Festverpflichtung aktuell ausgeschlossen

In der abgelaufenen Bundesliga-Saison stand Maximilian Wöber (26) für Borussia Mönchengladbach in 24 Partien von Beginn an auf dem Feld. Dementsprechend können sich die Fohlen vorstellen, die Leihgabe von Leeds United auch fest zu verpflichten. Doch dies ist nach aktuellem Stand ausgeschlossen, weil Leeds zehn bis zwölf Millionen Euro für den Verteidiger fordert.