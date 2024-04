Wöber fällt mit Muskelfaserriss aus

Borussia Mönchengladbach muss vorerst auf Maximilian Wöber verzichten. Dafür winkt ein Comeback von Manu Koné.

Wie die Borussia am Dienstag mitteilte, hat sich Wöber in der spektakulären Schlussphase der Partie bei der TSG Hoffenheim am vergangenen Samstag einen leichten Muskelfaserriss zugezogen und kann derzeit nicht mit der Mannschaft trainieren. Wöber war in der Partie über 90 Minuten auf dem Platz gestanden. Damit könnte er auch für das kommende Heimspiel gegen Union Berlin am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ausfallen. Eine Information zur Ausfallzeit gibt Mönchengladbach in der Vereinsmitteilung nicht bekannt.

Neben Wöber fehlten beim Training am Dienstag auch die langzeitverletzten Jordan, Tony Jantschke, Grant-Leon Ranos, Christoph Kramer und Simon Walde. Torhüter Jonas Omlin und Flügelspieler Franck Honorat, die in Hoffenheim jeweils gefehlt hatten, konnten ebenfalls noch nicht ins Teamtraining einsteigen. Bei beiden Akteure müsse man "von Tag zu Tag schauen, wie es sich entwickelt", wird Chefcoach Gerardo Seoane zitiert.

Eine gute Nachricht gab es für die Fohlen aber dennoch am Dienstag: Manu Koné wurde am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining teilintegriert. Der Mittelfeldspieler hatte sich vor knapp einem Monat bei einem Testspiel der französischen U-23-Nationalmannschaft einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und hatte daraufhin die letzten vier Spiele verpasst. "Manu hat einen guten Schritt nach vorne gemacht", so Seoane. "Wir werden in den kommenden Tagen schauen, wie er sich entwickelt."