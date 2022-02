Wochenlange Pause für Zagadou - Entwarnung bei Reyna

Borussia Dortmund hat sich zum Stand bei den beiden Verletzten vom Spiel gegen Gladbach (6:0) geäußert. Während Giovanni Reyna mit dem Schrecken davon kam, steht für Dan-Axel Zagadou die nächste längere Pause an.

Die Westfalen vermeldeten, dass Zagadou wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel "mehrere Wochen" fehlen werde. Der Innenverteidiger war nach einer schweren Knieverletzung erst seit kurzem wieder zu einer Option für Trainer Marco Rose geworden, bereits in der Vergangenheit hatte der 22-Jährige wiederholt mit muskulären Beschwerden zu kämpfen gehabt. Der Vertrag Zagadous, der in dieser Saison bislang auf neun Einsätze kommt, läuft im Sommer aus.

Bei Giovanni Reyna haben sich unterdessen die Befürchtungen einer schweren Verletzung nicht bewahrheitet. Dortmund berichtete von einer "leichten Blessur", die er sich beim 6:0 gegen Gladbach zugezogen habe. In den kommenden 14 Tagen soll bereits wieder Mannschaftstraining möglich sein.

Der 19-Jährige hatte den Platz mit Tränen in den Augen verlassen. Ende August hatte er sich bei einer Länderspielreise am Oberschenkel verletzt, aufgrund von Komplikationen verzögerte sich sein Comeback. Am Sonntag stand er erstmals wieder in der Startelf und musste bereits nach einer halben Stunde ausgewechselt werden. In der 42. Minute folgte dann Zagadou.