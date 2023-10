Wochenlange Pause für Nationalspielerin Lohmann

Der FC Bayern München muss sein Mittelfeld in den kommenden Spielen ohne Sydney Lohmann aufstellen. Die Nationalspielerin wurde einmal mehr vom Verletzungspech getroffen.

Wie die Münchnerinnen am Donnerstag mitteilten, erlitt Sydney Lohmann im Montagabendspiel gegen den 1. FC Köln (2:0) eine Bänder- und Sprunggelenksverletzung, die der Klub nicht näher definierte. Auf seiner Website schrieb er allerdings von einer "leichten Entwarnung".

Die 23 Jahre alte offensive Mittelfeldspielerin war kurz nach ihrer Einwechslung (70. Minute) unter starken Schmerzen in der 79. Minute wieder ausgewechselt worden. Die neuerliche Ausfallzeit bezifferte der deutsche Meister auf "mehrere Wochen". Am Sonntag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) trifft er als nächstes auf die SGS Essen.

Schon in der Vergangenheit war die talentierte Oberbayerin immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden. Während der WM-Gruppenphase in diesem Sommer hatte sie mit einer Adduktorenzerrung zwischenzeitlich kürzertreten müssen.

Lohmann spielte zuletzt im DFB-Trikot in der Nations League gegen Dänemark (0:2) und Island (4:0) von Anfang an. Für die kommenden Partien am 27. Oktober gegen Wales und am 31. Oktober in Island kommt sie aller Voraussicht nach nun nicht infrage.