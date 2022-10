"Woche für Woche Stress": Kovac wünscht mehr Tore

Der Blick geht Richtung obere Tabellenhälfte: Im VfL-Duell wollen die Gastgeber die Grundlage für einen erfolgreichen November legen. Mit noch mehr Gefahr in der Offensive, deren neue Ausrichtung bei Trainer und Mannschaft gut ankommt.

Aus Sicht des Trainers gibt es zarte Anzeichen für den Anstieg der Formkurve. "Wir sind uns einig, dass wir einen Fortschritt sehen, was die Entwicklung der Mannschaft betrifft - spielerisch", hält Niko Kovac fest. Doch der Wolfsburger schränkt mit Blick auf die bisherige Ausbeute selbst ein: "Darüber hinaus gibt es die Punkte, von denen wir im Moment nur elf haben. Das bedeutet, du hast Woche für Woche diesen Stress, die Herausforderungen: Du musst versuchen, die Gegner hinter dir auf Distanz zu halten und versuchen, dich zu entfernen."

Vor den Duellen im November, in denen es noch gegen die erhofften Konkurrenten um die vorderen Plätze Mainz, Dortmund und Hoffenheim geht, soll dafür der zweite Heimsieg der Saison gegen den tiefer platzierten Namensvetter aus Bochum die Grundlage für den Weg nach oben liefern.

Besserung durch Kontinuität

Helfen soll eine verbesserte Offensive. Vor der Partie liegt Wolfsburg mit nur 121 Saison-Torschüssen auf dem vorletzten Platz in diesem Ranking - gemeinsam mit Schalke und nur noch unterboten von Augsburg (110). Bis zum 0:2 bei Union Berlin Mitte September haben diese Zahlen auch Kovac geärgert. "Wir hatten wirklich das Problem, sehr wenige Abschlüsse und wenige gefährliche Situationen zu haben. Danach haben wir einiges gewechselt und dafür gesorgt, dass wir mehr Torschüsse haben und mehr Tore erzielen. Ich glaube, dass sich die Statistik dahingehend schon verändert hat. Aber natürlich kann man nicht in vier oder fünf Spielen aufholen, was in den Spielen davor im Defizit lag. Es geht jetzt in die richtige Richtung, aber ich weiß, dass wir kontinuierlich weiter arbeiten müssen, um Chancen zu kreieren."

Schlüssel dafür ist für den Coach die neue Offensivformation. "Wir spielen im Moment mit einer Spitze, aber auch noch mit zwei Angreifern auf den Außen, sodass wir eigentlich mit drei Spitzen spielen. Die Mannschaft nimmt das System an, es passt im Moment sehr gut. Deshalb behalten wir es bei."

Kovac erklärt die Elfmeter-Flut

Und Kovac nimmt in Kauf, dass er damit auch unzufriedene Bankdrücker produziert. Wie Lukas Nmecha, der zuletzt in Leverkusen 90 Minuten lang auf der Bank schmorte, weil Omar Marmoush in vorderster Front den Vorzug erhalten hatte. Kovac: "Wir haben wirklich gute Spieler auf dieser Position. Jonas Wind war lange verletzt, er möchte auch gerne zur WM. Je weniger er spielt, desto mehr sinken die Chancen. Als Lukas verletzt war, hat es Omar Marmoush sehr gut gemacht und sich einen Kredit erarbeitet. Man muss Entscheidungen treffen, die den einen oder anderen positiv stimmen, den anderen weniger."

Dass gegen die Gäste aus Bochum auch Elfmeter den Sieg bringen könnten, legen die aktuellen Statistiken nahe: Mit schon acht verschuldeten Strafstößen stellen die Westfalen einen Bundesliga-Allzeitrekord nach elf Spieltagen auf. "Wir wissen das, es ist eine robuste Mannschaft, die zur Sache geht. Das ist ja auch klar, wenn man sich in dieser Position befindet", meint Kovac. Für die Rekordzahlen aber hat er eine andere Erklärung: "Zuallererst ist hier der Videoschiedsrichter der entscheidende Faktor. Es gab auch in der Vergangenheit Handspiele und Fouls, die nicht geahndet wurden. Jetzt, da alles transparent und gläsern ist, gibt es mehr Elfmetersituationen als früher. Wir selbst haben inzwischen vier Elfmeter gegen uns, das ist nun auch nicht das, was wir gerne hätten."

Zum Personal: Neben dem dritten Torhüter Niklas Klinger, den Rückenprobleme plagen, stehen den Wolfsburgern an diesem Wochenende auch Kevin Paredes und Bartol Franjic, beide mit Wadenblessuren, nicht zur Verfügung.