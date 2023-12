"Wo willst du spielen?": Dardai überlässt Klemens die Entscheidung

Hertha BSC ist zwar seit drei Spielen ungeschlagen, wartet jedoch genauso lange auf einen Sieg. Trainer Pal Dardai (47) muss seine Abwehr gegen die SV Elversberg wohl umstellen.

An der Seite von Trainer Pal Dardai hatte Pascal Klemens am Freitagmittag im Zuge der Pressekonferenz auf dem Podest vor den Augen der fragenden Journalisten Platz genommen. Eine weitere Premiere für das 18-jährige Eigengewächs, das seit vier Pflichtspielen wieder zum Stammpersonal der Berliner zählt - und diesen Status aller Voraussicht nach auch am kommenden Sonntag gegen die SV Elversberg (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) vorerst nicht verlieren wird.

Wird Gechter nicht rechtzeitig fit, muss Dardai "improvisieren"

"Wo willst du spielen?", fragte Dardai seinen Sitznachbar, der unter dem Ungar im defensiven Mittelfeld agiert. Herthas Coach bezog sich mit jener eher scherzhaft formulierten Frage auf den Engpass in der Hertha-Innenverteidigung. Denn während es der angeschlagene Kapitän Toni Leistner (muskuläre Probleme) Dardais Einschätzung nach bis zum Sonntag "nicht schaffen" wird, ist auch ein Einsatz von dessen Ersatzmann Linus Gechter noch nicht in Stein gemeißelt: "Linus war gestern noch krank, ich glaube heute trainiert er mit. Wenn er nicht kann, dann mal sehen. Da improvisieren wir noch", erklärte Dardai, der auch einen Einsatz von Klemens in der letzten Reihe nicht ausschloss.

Kehrt Klemens auf seine ursprüngliche Stammposition zurück?

"Das muss er selber entscheiden, ob er hinten oder als Sechser spielen will", so der 47-Jährige scherzhaft. "Wenn er Lust hat, hinten zu spielen, dann spielt er hinten. Wenn er weiter im Mittelfeld sein und Tore machen will", wie es Klemens beim jüngsten 2:2 in Hannover erstmals gelungen war, "dann kann er sich da austoben."

Dem Berliner Eigengewächs ist es jedenfalls "relativ egal", er spiele dort, wo der Trainer ihn aufstellt. Eine "gute Antwort", befand Dardai. Für Klemens wäre es indes keine unbekannte Aufgabe, denn der 18-Jährige ist gelernter Innenverteidiger: "Ganz früher, als ich ganz klein war, habe ich tatsächlich Stürmer gespielt. Dann bin ich zur Hertha gekommen und habe defensiv gespielt. In der U 15 habe ich einmal eine Saison lang als Sechser gespielt, seitdem immer Innenverteidiger" - und nun bei den Profis also wieder im defensiven Mittelfeld.

Fokus und "Stärke" als Voraussetzung gegen formstarke SVE

Neben dem voraussichtlichen Ausfall von Leistner muss Dardai außerdem auf seine Söhne Palko (Syndesmoseverletzung) und Bence (Sprunggelenksverletzung), Jeremy Dudziak (Fußverletzung) sowie die Langzeitverletzten Ibrahim Maza (Meniskus-OP) und Agustin Rogel (Knie-OP) verzichten. Zu einer Rotation aus Gründen der Regeneration, da die Hauptstädter bereits am darauffolgenden Mittwoch im Pokal auf den Hamburger SV treffen, wird es laut dem Cheftrainer dennoch nicht kommen: "Die beste Elf spielt."

Die Aufgabe gegen den Aufsteiger aus Elversberg dürfte der Alten Dame durchaus einige Kräfte abverlangen, denn die SVE reist mit ordentlich Selbstvertrauen nach Berlin. Lediglich eines der letzten fünf Ligaspiele konnten die Gäste nicht gewinnen, zuletzt gab es einen 4:1-Heimerfolg über Paderborn zu bejubeln. "Natürlich baut sich eine Serie nicht aus dem Nichts auf", blickte Dardai auf den kommenden Gegner. Seine Mannschaft müsse deshalb "fokussiert sein und Stärke zeigen", um nach drei Remis in Folge wieder die wichtigen drei Punkte einzufahren.