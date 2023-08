Wo steht Werder? Füllkrug "weiß es nicht, aber ..."

Zwei außergewöhnliche Spiele für Werder Bremen waren das aus Sicht von Niclas Füllkrug, also das Pokal-Aus bei Viktoria Köln und das 0:4 zum Bundesliga-Start gegen Meister Bayern. Doch "die Performance bis zur 70. Minute hat Mut gemacht".

In Phasen und gerade nach Wiederbeginn hatte sich der SV Werder Bremen beim Auftaktspiel der 61. Bundesliga-Saison gut verkauft - und selbst Chancen gehabt. Allen voran Leonardo Bittencourt hätte zwischenzeitlich nach dem frühen 0:1-Rückstand das 1:1 machen können.

Zufrieden war am Ende aber niemand so recht an der Weser, das stellte unter anderem Niclas Füllkrug im Gespräch mit DAZN klar.

"Wir konnten sie (die Münchner; Anm. d. Red.) zu wenig zu ungenauen oder hohen Bällen zwingen und haben hier einfach zu wenig erreicht", führte der Stürmer aus, erkannte aber auch Positives: "Trotzdem stand es nur 0:1 - und dann kommen wir besser aus der Pause, haben mehr Druck auf den Ball, gute Phasen und ein, zwei Situationen. Aber naja ... am Ende war es völlig verdient, dass die Bayern das gewinnen."

"Fit sind wir"

Ins selbe Horn blies Teamkollege Milos Veljkovic: "Die Performance bis zur 70. Minute hat uns Mut gemacht. Danach waren wir aber immer einen Schritt zu spät und die Basics haben nicht mehr gestimmt. Das bestraft ein Gegner mit der Qualität." So stand letzten Endes eben ein klares 0:4 zu Buche.

Und damit die Gewissheit, nach dem überraschenden Aus im DFB-Pokal (2:3 bei Drittligist Viktoria Köln nach früher Roter Karte, gleich zwei verspielten Führungen plus spätem Nackenschlag) auch das zweite Pflichtspiel in dieser noch sehr jungen Saison verloren zu haben.

Wie ist es also um Grün-Weiß zum jetzigen Zeitpunkt bestellt? Gerade mit dem Wissen im Hintergrund, dass noch am Kader geschraubt werden soll und Füllkrugs Verbleib trotz Vertrags bis 2025 noch nicht in Gänze geklärt ist (Trainer Ole Werner: "Ich glaube, er fühlt sich wohl in Bremen"). Wo steht Werder? Füllkrug selbst schätzte ein und meinte: "Ich weiß es nicht."

Schnell relativierte der 30-Jährige aber: "Das waren glaub ich zwei außergewöhnliche Spiele - eins mit 80 Minuten in Unterzahl und eins gegen Bayern, wo wir glaube ich bis zum 0:2 ein ordentliches Spiel gemacht haben. Danach geht es dann zu einfach, da haben sie aber auch einfach viel Qualität. Ich kann jetzt am Ende auf jeden Fall noch nicht sagen, wo wir stehen - aber fit sind wir, denn viel gelaufen sind wir." Da hatte Füllkrug recht: 114,44 abgespulten Kilometern standen 112,92 vom deutschen Rekordmeister gegenüber.

Wir dürfen die Köpfe nicht hängen lassen. Marco Friedl

Nun gilt es aus Sicht von Kapitän Marco Friedl, als Team klarzubleiben, "weil nächste Woche wieder ein schwieriges Spiel ansteht. Wir dürfen die Köpfe nicht hängen lassen. Es kommen wieder andere Zeiten. Wir haben ein unfassbar schlechtes Spiel in Köln gemacht und in letzter Zeit zu viele Gegentore bekommen. Das müssen wir schleunigst abstellen. So hart es klingt, aber bei uns ist jeder Schuss (des Gegners; Anm. d. Red.) gefährlich."