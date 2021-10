Wo Nagelsmann bei Coman noch Verbesserungspotenzial sieht

Julian Nagelsmann sieht den FC Bayern gerade in einer "guten Lage" - was nicht unbedingt ein Vorteil für Kingsley Coman (25) ist.

Für Julian Nagelsmann ist Kingsley Coman einerseits "ein herausragender Mensch mit einer unglaublich tollen Persönlichkeit", vor allem aber auch "einer der Top-Flügelspieler auf diesem Planeten, das ist einfach so".

Nur ist es auch so, dass dieser Top-Flügelspieler in der laufenden Saison erst in zwei Pflichtspielen des FC Bayern von Beginn an auf dem Platz stand. Nach dem kleinen Eingriff am Herzen feierte Coman in der Vorwoche sein Comeback und krönte es am Samstag gegen Hoffenheim (4:0) mit dem Tor zum Endstand.

Nagelsmann ist zwar "einfach nur froh, dass er", also Coman, "wieder gesund ist, weil er herausragend gut ist"; jetzt muss Bayerns Trainer allerdings auch einen Kader moderieren, in dem kein einziger Spieler mehr verletzt ist. Und besonders auf den offensiven Außenpositionen "haben aktuell eigentlich alle Spieler eine Top-Form; ob es jetzt Leroy ist; ob es Phonzie vor seiner kurzen Pause war; ob das Jamal ist oder ob das Serge ist, der jetzt sechs Bundesliga-Tore hat nach neun Spielen - das hat er in den letzten vier Jahren nicht geschafft."

Er hat immer ein bisschen zu viel Kraft verwendet. Nagelsmann über Coman

Wie kommt Coman, dessen Vertrag 2023 ausläuft, an diesem Quartett vorbei? Sein Trainer glaubt zumindest, dass der Torabschluss noch ausbaufähig ist. "Das ist der Punkt, an dem wir arbeiten wollen. Im Training hat er einen unglaublich guten und gefühlvollen Abschluss mit beiden Füßen, und in den Spielen - jetzt nicht in diesem Jahr, aber in den letzten - hat er immer ein bisschen zu viel Kraft verwendet in der einen oder anderen Situation, obwohl er eine herausragende Technik hat."

Coman könnte auch beginnen - im Pokal in Gladbach am Mittwoch (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Beispiel -, wenn Nagelsmann sich für die "mutige Variante" entscheidet und "einfach alle" Flügelspieler aufbietet. Auch der Trainer weiß, dass es nur "mit viel, viel Mut oder mit viel, viel Risiko" möglich ist, "da alle spielen zu lassen". Realistischer wäre schon eher eine regelmäßige Rotation. "Das ist nicht immer ganz einfach, damit ist auch nicht immer jeder einverstanden, das kann ich auch nachvollziehen." Aber: "Wir sind gerade in der guten Lage, dass einfach alle gesund sind. Das war in den letzten Jahren ja nicht immer der Fall. Wir sollten nicht meckern, wir sollten es ausnutzen."