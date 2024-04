Wo landet Leverkusen? Die frühesten Bundesliga-Meister

32. Spieltag: SV Werder Bremen 2003/04

Die Entscheidung in der Meisterschaft der Saison 2003/04 fiel am 32. Spieltag in München. Der SV Werder Bremen setzte sich mit 3:1 gegen den FCB durch. Ailton und Co. feierten anschließend grenzenlos. imago images/Pressefoto Baumann