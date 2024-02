Wo landen die wichtigsten Free Agents? Jetzt "Icing the kicker" hören!

Der erste Franchise Tag ist vergeben, die Free Agency steht vor der Tür. Wo landen die größten Namen auf dem Markt? "Icing the kicker" analysiert die möglichen Landing Spots der Top-Spieler.

Die heiße Phase der NFL-Offseason steht unmittelbar bevor: Ab dem 11. März dürfen die Free Agents mit neuen Teams verhandeln und es stellen sich die Fragen: Wer unterschreibt wo? Für wieviel Geld? Und wer bleibt am Ende doch bei seinem alten Team?

Diesen Fragen gehen Host Kucze, Footballerei-Experte Detti sowie die kicker-Redakteure Jan und Michael in der neuen Folge "Icing the kicker" nach. Sechs der wichtigsten Free Agents der anstehenden Periode nimmt die Crew genau unter die Lupe, analysiert ihren Marktwert und mögliche Landing Spots. Darunter: Ein Quarterback, der aus einer schweren Verletzung kommt, ein Wide Receiver, der fast jedes Team besser machen könnte - und ein Defender, der absurde Zahlen auflegt, obwohl er nicht mal Stammspieler war.

Zudem beantwortet die Crew die User-Frage nach Derrick Henry: Der imposante Running Back zählt ebenfalls zu den großen Namen der Free Agency und wird die Tennessee Titans nach acht Jahren wohl verlassen. Beim Draft 2016 wäre er gerne von den Miami Dolphins gezogen worden - klappt es nun mit Verzögerung? Detti, Jan und Michael bewerten, ob ein Deal realistisch ist.

Uneinigkeit herrscht in der Frage des amtierenden Champions: Den Kansas City Chiefs droht der Abgang von gleich zwei Top-Defense-Spielern. Sollten sie eher Defensive Tackle Chris Jones halten oder Cornerback L'jarius Sneed? Hier scheiden sich die Geister im Podcast. Warum das so ist? Jetzt in der neuen Folge hören!

Podcast #86: Die wichtigsten NFL Free Agents Die Crew von „Icing the kicker“ spricht diesmal über die interessantesten Namen der Free Agency in der NFL. Kucze, Detti, Jan und Michael nennen euch die fettesten Fische im Teich und spekulieren, von welchen Teams diese demnächst an Land gezogen werden. Aktuell entscheidet sich derweil noch, welche Free Agents mit einem „Franchise Tag“ gehalten werden können. Auf der offensiven Seite des Balls sind Spieler wie Kirk Cousins oder Mike Evans bald vertragslos, während es einige Premium-Pass-Rusher gibt, die sich ebenfalls mit ihrer Zukunft beschäftigen müssen. Die Jungs gehen zudem der Frage aus der Community nach, wohin es Running Back Derrick Henry ziehen wird. Hat er noch einen Markt? Und gilt dies ebenso für Saquon Barkley, Josh Jacobs oder Tony Pollard? Was passiert mit Michael Pittman und Calvin Ridley? Und wie lösen die Kansas City Chiefs das Dilemma, dass die Verträge ihrer Leistungsträger Chris Jones und L’Jarius Sneed auslaufen? Hört rein! Die nächste Folge von „Icing the kicker” erscheint am 14. März. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire alle Folgen

In der Offseason muss nicht auf "Icing the kicker" verzichtet werden. Das Podcast-Format in Zusammenarbeit mit der Footballerei und dem kicker erscheint hier allerdings im Zweiwochen-Rhythmus. Heißt: Die nächste Folge erscheint am 14. März 2024. Dann sind die ersten Deals der Free Agency bereits über die Bühne gegangen - und können von der Crew eingehend überprüft werden.

Und ihr dürft wie gehabt weiter teilhaben an "Icing the kicker"! Über Feedback und Anregungen sowie Fragen, die in den Podcast aufgenommen werden, freuen wir uns immer.

"Icing the kicker": Die neue Folge ist ab sofort verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website - und überall, wo es Podcasts gibt. IMAGO/ZUMA Wire

Kontaktiert uns über die Social-Media-Kanäle des kicker und der Footballerei oder schreibt eine Mail an info@kicker.de.

"Icing the kicker" ist verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website sowie auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer.