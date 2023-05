Wo läuft der Giro 2023 im TV und Stream?

Vom 6. bis 28. Mai 2023 steht mit dem Giro d'Italia die erste große Rundfahrt des Jahres auf dem Programm. Wer überträgt das Rennen aus Italien im TV und Stream?

Vom Motorrad aus werden die meisten TV-Bilder produziert. AFP via Getty Images

Schon vor dem Start des Giro d'Italia steht fest, dass Titelverteidiger Jay Hindley entthront wird. Denn der Australier wurde von seinem Team gar nicht aufgestellt. Bora-hansgrohe setzt stattdessen mit Aleksandr Vlasov und Lennard Kämna auf eine Doppelspitze.

Sie dürften in der dreiwöchigen Rundfahrt auf harte Gegner wie Primoz Roglic, Remco Evenpoel, Geraint Thomas, Tao Geoghegan Hart und viele weitere Topfahrer treffen. Insgesamt müssen neben drei Zeitfahren auch zahlreiche Berge mit über 50.000 Höhenmetern erklommen werden. Bei drei Etappen stehen mehr als 5000 Höhenmeter auf dem Tagesprogramm. Eine Entscheidung wird erst am vorletzten Tag fallen.

Free-TV und Streaming

Wie gewohnt bietet Eurosport im Radsport auch zum Giro ein umfassendes Angebot und überträgt jede Etappe live im Free-TV. Los geht es am Samstag, den 6. Mai, mit einem Zeitfahren. Die Übertragung aus Italien beginnt bereits an 13.30 Uhr. Am Sonntag steht dann die erste reguläre Etappe auf dem Programm, entsprechend wird bereits ab 12 Uhr gesendet.

Wer lieber im Livestream unterwegs ist, hat bei der 106. Ausgabe der Italien-Rundfahrt verschiedenen Möglichkeiten. So gibt es via "Discovery+" die gleichen Inhalte, die früher über den eingestellten Eurosportplayer zu sehen waren.

Außerdem werden auch alle Abonnenten von DAZN mit dem Giro und Radsport versorgt. Zwischen dem Streamingdienst und Eurosport bzw. Discovery besteht eine Kooperation, sodass über die Plattform sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 im Stream zu sehen sind. Zu guter Letzt verpassen Radsport-Fans keine Sekunde, wenn sie bei GCN+ ein Abonnement besitzen.