Wo kommt der schon wieder her? Browns treten wohl mit Flacco an

Die Cleveland Browns befinden sich mit ihrer Bilanz von 7-4 noch äußerst aussichtsreich im Rennen um ein Endrundenticket - und haben doch Sorgen. Die Situation auf der Quarterback-Position ist nicht zufriedenstellend - und könnte einen immer wieder zurückkommenden NFL-Oldie aufs Feld hieven.

Zeitsprung: Am 3. Februar 2013, also über zehn Jahre ist's her, steigt im Mercedes-Benz Superdome zu New Orleans der Super Bowl zwischen den San Francisco 49ers und Baltimore Ravens. Der sogenannte Harbaugh-Bowl zwischen den beiden damaligen Brüder-Head-Coaches Jim und John, der heute noch immer für die Ravens (9-3) verantwortlich zeichnet und mit dem Team stark unterwegs ist.

Seit dem damaligen Endspiel, welches Baltimore auch nach zwischenzeitlichem Stromausfall (36-minütige Spielunterbrechung) mit 34:31 gewonnen hat, ist aber viel passiert. Linebacker-Legende Ray Lewis etwa hat damals seine Karriere beendet - und der starke Niners-Quarterback Colin Kaepernick (fast 400 Total Yards, zwei Total Touchdowns, Interception) fällt in den Jahren danach aus der Liga. Stichwort Rassismus-Kritik und der bis heute nicht mehr erfolgreich geglückte Weg zurück.

Station Nummer sechs

Quarterback der Ravens damals übrigens: Joe Flacco, der sich mit seiner famosen Performance (287 Passing Yards, drei TDs) in die Geschichtsbücher warf.

Der heute 38-Jährige ist im Anschluss teuer bezahlt worden (Rekordvertrag damals), hat allerdings mehr und mehr abgebaut, ist in Baltimore schließlich durch den heutigen Starter Lamar Jackson ersetzt worden und seit seinem Ravens-Aus 2018 nur noch als Backup-Lösung unterwegs.

Dieser zweite Karriereweg gelingt dem Routinier aber ausgezeichnet, wenn man so will. So haben ihn die Denver Broncos, die New York Jets, die Philadelphia Eagles und bis letzte Saison wieder die New York Jets an Land gezogen. In der Regular Season 2022/23 hat Flacco dabei sogar fünf Partien absolviert und ordentliche 1051 Yards sowie fünf Touchdowns (drei Interceptions) erreicht.

Flacco glaubt an sich - und der Trainer tut es auch

Seither ist es dann ruhig geblieben - bis jetzt: Weil die Cleveland Browns das Saisonaus von Deshaun Watson (Schulter) verkraften müssen und in Fünftrunden-Rookie Dorian Thompson-Robinson (134 Yards und ein Score beim jüngsten 12:29 in Denver - inklusive erlittene Gehirnerschütterung) keine allzu vielversprechende Lösung haben, ist erst vor wenigen Tagen Flacco als Ersatzmann verpflichtet worden.

Er hat immer noch einen starken Arm. Clevelands Head Coach Kevin Stefanski über Joe Flacco

Auf ein Neues stellt sich der seit 2008 durch die National Football League tingelnde Oldie einem Team wieder vor - und hat laut US-Medien sogar Chancen, am kommenden Wochenende im Zuge von Week 13 das wichtige Gastspiel bei den Los Angeles Rams (5-6) zu starten.

"Er hat immer noch einen starken Arm", lobte Head Coach Kevin Stefanski jüngst den einstigen Erstrunden-Pick der Baltimore Ravens. "Ganz klar: Er kann jeden Wurf machen." Er habe sich darüber hinaus schnell im Team eingefunden, die Namen gelernt und das System auf die Kette gebracht. "Er macht einen wirklich guten Job."

Gut möglich also, dass Flacco auf seine bisherigen 42.320 Yards und 232 Touchdowns noch draufpacken kann - zumal er selbst die halbe Saison auf eine Chance wie diese und einen Anruf eines Franchises gewartet hat. Football in der NFL traut er sich ohnehin weiterhin zu: "Ich glaube fest daran, dass ich noch immer abliefern kann. Ich bin erfahren, hab schon viel gesehen und befinde mich jetzt innerhalb eines guten Teams. Und ich glaube, dass ich noch verschiedene Dinge mit einbringen kann. Wie immer meine Rolle aussieht, ich gebe alles."