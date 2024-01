"Wo ist Embiid? Wo ist Embiid?"

Joel Embiid spielt eine bärenstarke Saison, doch allmählich wird auch Kritik lauter, denn er fehlte mal wieder in Denver. Geht er dem Duell mit Nikola Jokic auf dessen Heim-Terrain absichtlich aus dem Weg?

War in Denver nur Zuschauer - mal wieder: Joel Embiid (re.). Denver Post via Getty Images

In den vergangenen Jahren lieferten sich Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic und Joel Embiid stets ein enges Rennen um den Titel des MVP - 2021 und 2022 wurde Jokic ausgezeichnet, während Embiid im vergangenen Jahr geehrt wurde. Und auch in diesem Jahr hat der 29-Jährige exzellente Aussichten, immerhin befindet er sich in der Form seines Lebens - und ist mit durchschnittlich 36 Punkten, 11,4 Rebounds und 5,8 Assists ligaweit der beste Performer. Hinter ihm liegen Luka Doncic, Jokic und Antetokounmpo und Shai Gilgeous-Alexander.

Im Vergleich zu seinen Konkurrenten hat Embiid aber mit Abstand die wenigsten Spiele gemacht. Der Kameruner mit französischem und US-amerikanischem Pass bestritt lediglich 33 Partien - elf weniger als Giannis und 13 weniger als Jokic. Er fehlte auch beim Gastspiel der Sixers in Denver, wegen Beschwerden im linken Knie, wie es hieß. Neben Embiid fielen auch Tyrese Maxey (Sprunggelenk), Tobias Harris (krank) and Mo Bamba (Knie) aus. Die Sixers traten in der Nacht zum Sonntag folglich mit einem B-Team an. Dieses spielte dennoch stark und verlor am Ende nur knapp 105:111.

Schmähgesänge und Buhrufe für Embiid

Fairer Umgang: Nach dem Match sprachen die beiden Star-Center Nikola Jokic und Joel Embiid (re.) miteinander. NBAE via Getty Images

Jokic führte seine Nuggets 26 Punkten, 16 Brettern und 7 Assists mal wieder an. Und Embiid? Der war in der Ball-Arena und durfte sich sowohl zahlreiche Buhrufe als auch Schmähgesänge anhören. Minutenlang hallte es "Wo ist Embiid?" auf den Tribünen. Die Frage scheint durchaus berechtigt, denn zum vierten Mal in Folge verpasste Embiid das Gastspiel bei den Nuggets. Letztmals lief er am 8. November 2019 in Colorado auf.

Vergangene Woche im Heimspiel gegen Denver war er fit, trug starke 41 Punkte zum 126:121-Sieg bei und baute seine persönliche Bilanz gegen Jokic auf 6:2-Siege aus - allerdings fanden sechs Duelle in Philadelphia statt. Entsprechend groß war auch die Enttäuschung, nicht nur bei den Fans. Auch NBA-Legende Magic Johnson bedauerte den Ausfall öffentlich via Kurznachrichtendienst X.

Malone fordert Untersuchung - Embiid und das MVP-Risiko

Nuggets-Coach Mike Malone wollte sich nicht an Spekulationen beteiligen, betonte nach dem Spiel, dass er schon glaube, "dass Embiid wirklich verletzt sei", er meinte aber auch, dass er davon ausgehen, dass die NBA ihrer Sorgfaltspflicht nachgehen und eine Untersuchung einleiten werde. Er verwies auf Aussagen der Liga, wonach man betonte, dass "ermittelt wird, wenn ein Spieler kurzfristig von aktiv auf Ausfall geht". Gerade mit Blick auf Spiele, die national übertragen werden, strebt die NBA an, dass die vermeintlichen Stars auch spielen - dafür wurden auch Regeln erlassen, die das so genannte Load-Management (Belastungssteuerung) eingrenzen sollen.

Embiid läuft nun aber auch Gefahr, in dieser Saison frühzeitig aus dem MVP-Rennen auszuscheiden, da man inzwischen 65 Hauptrundenspiele bestritten haben muss, um überhaupt in Betracht gezogen zu werden. Für Embiid heißt das, dass er nur noch sechs Spiele verpassen darf.