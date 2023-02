Wo Götze und Skhiri Kimmich bedrängen

Durch seine Sperre verliert Joshua Kimmich den ersten Platz im Ranking der laufstärksten Bundesligaspieler. Seine ärgsten Verfolger treffen heute direkt aufeinander - heimliche Spitzenreiter sind aber zwei andere.

Obwohl er am vergangenen Sonntag im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg bereits in der 54. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde, galt eine Gewissheit auch nach dem 19. Spieltag noch: Keiner läuft in der Bundesliga mehr als Joshua Kimmich. Doch das wird sich nun ändern.

Während Kimmich am Samstag das Heimspiel seines FC Bayern gegen den VfL Bochum gesperrt verpasste, treffen seine ärgsten Verfolger im Ranking der laufstärksten Spieler dieser Saison am heutigen Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Abschluss des 20. Spieltags direkt aufeinander.

Kimmich führte vor dem Bundesliga-Wochenende die Liste mit 217,91 abgespulten Kilometern an, direkt dahinter folgen Ellyes Skhiri vom 1. FC Köln (216,80 km) und Mario Götze (213,46 km). Einer von beiden wird also voraussichtlich Kimmich als aktuell besten Kilometerfresser der Liga ablösen.

Anton fällt aus der Reihe - Frankfurt und Köln dominieren

Auffällig: Mit Djibril Sow (204,02 km, Platz 8) und Evan Ndicka (199,77 km, Platz 9) befinden sich noch zwei weitere Frankfurter in den Top Ten, sonst ist kein Bundesligist mit mehr als einem Profi vertreten. Hinter dem drittplatzierten Götze folgen Anthony Losilla vom VfL Bochum (213,13 km), Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg (209,24 km), Lucas Tousart von Hertha BSC (208,86 km) und - als erster Nicht-Mittelfeldspieler - Verteidiger Waldemar Anton vom VfB Stuttgart (204,27 km). Zehnter ist Christian Günter vom SC Freiburg (197,94 km, alle Werte mit Stand vor dem 20. Spieltag).

Doch was passiert, wenn man statt der absoluten Kilometerwerte die relativen heranzieht? Dann gibt es zwei neue, heimliche Spitzenreiter: Von allen Bundesligaprofis, die in dieser Saison mindestens die Hälfte der möglichen Einsatzminuten absolviert haben, spulten Eric Martel vom 1. FC Köln und Grischa Prömel von der TSG Hoffenheim pro 90 Minuten die meisten Kilometer ab - je 12,44.

Dritter ist Leandro Barreiro vom 1. FSV Mainz 05 (12,37), erst dann folgen Kimmich (12,26) und Skhiri (12,23). Götze ist mit 11,98 Kilometern Neunter. Ebenfalls bemerkenswert: Frankfurt ist zwar auch hier gut vertreten - Sow belegt mit 12,01 Kilometern den siebten Platz -, Köln aber gleich viermal unter den Top Ten. Neben Martel und Skhiri sind auch Linton Maina und Steffen Tigges (beide 11,95 km, Platz 10) viel unterwegs - so wie es sich Trainer Steffen Baumgart wünscht.

Für das Duell zwischen Köln und Frankfurt heißt es also heute: Läuft!