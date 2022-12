Wo der Wahnsinn zu Hause ist

Ab heute geht’s wieder rund im Londoner Ally Pally: Die Darts-WM steht für Party, Psychothriller, Dramen - und schrille Charaktere.

Don’t take me home, please don’t take me home. I just don’t wanna go to work“, singen die Fans aus vollen Kehlen. "I wanna stay here and drink all ya beer! Please don’t, please don’t take me home!"

Willkommen im Alexandra Palace, von allen nur "Ally Pally" genannt. Die Darts-WM, sie hält wieder Einzug im Norden Londons. Vom 15. Dezember bis 3. Januar ist der Wahnsinn hier zu Hause.

Viele Jahre lang war der Sport - wenn man ihn denn so bezeichnen will - fast eine rein britische Angelegenheit. Zwischen 1994 und 2013 gewannen gerade mal zwei Nicht-Insulaner die Weltmeisterschaft des Verbandes PDC (Professional Darts Corporation), dem renommierten im Vergleich zum Konkurrenzverband BDO (British Darts Organisation). John Part aus Kanada (2003, 2008) und der nach seinem Rücktritt wieder aktive Niederländer Raymond van Barneveld (2007) durchbrachen die Phalanx.

Ansonsten gewann fast immer derselbe. Phil Taylor beherrschte die Szene nach Belieben, 14-mal gewann "The Power" - ohne Nickname geht gar nichts beim Darts - die WM. 2018 trat der beste Spieler aller Zeiten zurück. Aus dem Nischendasein hat sich Darts längst befreit. Taylor war das populäre Gesicht, das Feld wurde internationaler, die Preisgelder stiegen. Der WM-Gewinner erhält nun 500 000 Pfund.

Doch worin liegt eigentlich die Faszination für ein Spiel, das lange in düsteren Hinterzimmern britischer Pubs beheimatet war? Warum ist die Veranstaltung schon Monate vor Beginn ausverkauft?

"The Voice" schmettert die "Onehundredandeighty"

Zum einen, weil das Spiel so simpel wie spannend ist. Drei Pfeile werden aus einer Distanz von 2,37 Metern auf die Scheibe geworfen, es wird bei der WM von 501 an rückwärts gezählt. Im besten Fall erreicht man mit drei Darts die Punktzahl von 180. "Onehundredandeighty" schmettern dann die sogenannten "Caller" in die Halle, mit einer besonders rauchigen Reibeisenstimme zelebriert das Russ "The Voice" Bray - noch so eine Kultfigur beim Darts.

Ein "Leg" hat derjenige gewonnen, der seine Restpunkte mit einem "Double" ausmacht. Sind also zum Beispiel 40 Punkte offen, muss der Spieler die Double-20 am äußeren Ring der Dartsscheibe treffen. Ein Feld, das ganze acht Millimeter breit ist. Nach drei gewonnenen Legs hat man einen Satz gewonnen. Die Anzahl der zu gewinnenden Sätze, um das ganze Spiel für sich zu entscheiden, steigt im Turnierverlauf.

Und das soll spannend sein? Oh ja. Das ist es. Denn ein Darts-Duell ist auch ein mentales Kräftemessen, so manche Partie entwickelt sich zum wahren Psychothriller. Haushohe Vorsprünge schmelzen auf einmal dahin, gestandene Männer werden zu beleidigten Kindern, verlieren die Fassung, verlieren die Nerven. Solche Dramen lieben sie im Ally Pally.

Wenn man von angetrunkenen Teletubbies ausgepfiffen wird

Auch wenn die als Banane, Storm Trooper, Hulk oder Tim Wiese verkleideten Fans bei dieser Mixtur aus Karneval und Kirmes beste Stimmung verbreiten und die WM so zu einer Art feuchtfröhlicher Modenschau machen, ist das stets bierselige Publikum genauso unerbittlich und gnadenlos. Legt sich mal einer mit der Menge an, ist ein Spießrutenlauf garantiert. Da kann es schon mal passieren, dass Mario und Luigi neben vier Teletubbies stehen und den Spielverderber auf der Bühne bei jedem Wurf auspfeifen, bis die Lunge schmerzt.

Wer hingegen einen "Nine- Darter" schafft, sprich ein Leg mit nur neun Würfen beendet - eine echte Rarität -, hat die Halle gewonnen. Wildfremde Menschen liegen sich auf einmal in den Armen, egal, wem sie die Daumen drücken. "Stand up, if you love the Darts!", schallt es dann durch den Ally Pally.

Es ist eben nicht das stille Kämmerlein, das man ja eigentlich benötigen würde, um einer auf äußerster Präzision basierenden Tätigkeit nachzugehen. Die ehemalige deutsche Nummer eins Max Hopp erzählte einmal, er lasse beim Training das Geschrei der Fans auf Band mitlaufen, um sich an die Atmosphäre gewöhnen zu können.

Auch Eklats sind hier zu Hause

Die Unruhe steckt an, und so gehen auch die Kontrahenten nicht gerade zimperlich miteinander um. Provokationen, Wortgefechte, ja sogar körperliche Auseinandersetzungen gibt es eigentlich jedes Jahr bei der Darts-WM. Da wird auch gerne mal eine gefühlte Ewigkeit am Wasserglas genippt, um den Rhythmus des Gegners zu stören.

Vor knapp drei Jahren sorgte Gerwyn "Iceman" Price, Weltmeister 2021 und Bad Boy der Szene, für einen von vielen Eklats. Peter Wright hatte gerade seine Pfeile aus dem Brett gezogen, da fing der ehemalige Rugby-Spieler schon an zu werfen - und verfehlte den Schotten nur knapp. Wright streckte ihm im weiteren Verlauf die Zunge raus, der obligatorische Handschlag fiel aus.

Überhaupt, diese Charaktere. Man stelle sich vor, die Ex-Weltmeister Adrian Lewis, Michael van Gerwen, Rob Cross, van Barneveld und Taylor wären in einem Raum versammelt. Jeder würde es sofort für bare Münze nehmen, wenn man erzählen würde, dass sich hier führende Mitglieder der örtlichen Metzgerei-Innung verabredet haben.

Wohlstandsbauch statt Sixpack ist Trumpf beim Darts, das Anker-Tattoo immer noch en vogue. Klassische Anti-Stars, ein bisschen derb, aber auch sehr herzlich. Für die Fans ist es ein Leichtes, sich mit ihnen zu identifizieren. Hier ist niemand geschniegelt und gebügelt, ein gebildete Schönlinge würden hier gnadenlos durchfallen. Fast alle Pfeilewerfer stammen aus einfachen Verhältnissen.

Mit 24 Flaschen Bier zum WM-Titel

Trinkfester Koloss mit feinem Händchen: Andy Fordham. imago images/Action Plus

Auch wenn es nicht mehr ganz so wild zugeht wie früher. Alkohol vor oder gar während der Partie ist schon lange passé. Andy Fordham war da noch eine andere Hausnummer. 2004 wurde "The Viking" BDO-Weltmeister, bekam dafür 50 000 Pfund Preisgeld. Später erzählte der damals fast 200 Kilogramm schwere Koloss, dass er vor dem Finale 24 Flaschen Bier und eine Flasche Brandy intus hatte. "Die Leute sagten mir, sie hätten mich nie betrunken gesehen", blickte Fordham im Telegraph zurück. "Eigentlich war es aber so, dass sie mich nie nüchtern gesehen haben. Um die Wahrheit zu sagen: Ich war die ganze Zeit besoffen." Jocky Wilson, eine andere Darts-Legende aus den wilden Zeiten, war nach einem verlorenen Match auf einmal nicht mehr zu sehen. Er war betrunken von der Bühne gefallen.

Sie sind aber immer noch ein bisschen anders, diese Darts-Profis. Titelverteidiger Wright trägt einen stets knallbunt gefärbten Irokesenschnitt, "Snakebites" Schädel ist beidseitig bemalt, seine Kleidung schrill.

Dann ist da noch Simon Whitlock, seine Merkmale sind ellenlanger Ziegenbart und ebenso ellenlanger Flechtzopf.

Michael Smith, Vize-Weltmeister 2019 und 2022, der seine Pfeile so unfassbar schnell wirft, dass die Kameramänner kaum mitfilmen können.

Justin Pipe, der so unfassbar langsam wirft, dass die Kameramänner kaum wach bleiben können.

José de Sousa, der sich ständig verzählt.

Stephen Bunting, der diese erstaunliche Ähnlichkeit mit Peter Griffin aus der Zeichentrickserie Family Guy hat.

Fallon Sherrock, die "Queen of The Palace", sie gewann als erste Frau ein Spiel bei der PDC-WM und ist auch diesmal wieder dabei.

Oder Lewis, der mal 75 000 Dollar an einem einarmigen Banditen in Las Vegas gewann, das Geld aber nicht ausgezahlt bekam, weil er noch nicht 21 Jahre alt war. Sein Spitzname: "Jackpot".

Was geht für das deutsche Trio?

Auch drei Deutsche streben nach dem Hauptgewinn. Der gelernte Schlosser Gabriel Clemens hat bei der WM 2021 das Achtelfinale erreicht, das bislang beste Ergebnis eines deutschen Spielers. Martin Schindler und Florian Hempel, ein ehemaliger Handball-Zweitligatorwart, haben ebenfalls schon London-Erfahrung, Quereinsteiger Hempel schlug im Vorjahr sensationell den an Nummer 5 gesetzten Dimitri van den Bergh.

Genauso wie alle anderen werden sie beim "Walk-on" von ihrer selbst ausgewählten Einlaufmusik begleitet. Natürlich alles herrlich mitzugrölende Gassenhauer, von "Mr. Brightside (Nathan Aspinall) über „The Boys are back in Town" (James Wade) bis hin zu "Sweet Caroline" (Daryl Gurney).

Es ist nur einer von vielen Momenten, in denen das Tollhaus Ally Pally wieder beben wird. Ab Mitte Dezember wollen die Fans wieder feiern, singen, buhen, bechern, pfeifen, grölen. Nur eins wollen sie nicht: "Please don’t, please don’t take me home!"