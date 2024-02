Wo der FC Bayern die Nase vorne hat und was Bayers letzter Trumpf ist

Tabellenführer Bayer 04 oder Rekordmeister Bayern München - wer entscheidet das Gipfeltreffen am Samstag für sich? Der kicker vergleicht beide Mannschaften und erklärt, wo welcher der zwei Titelkandidaten Vorteile besitzt.

Die Torhüter: Auch wenn Leverkusens Kapitän Lukas Hradecky bislang eine konstant gute Saison spielt, kommt er an Manuel Neuer, dessen Einsatz noch wackelt, im Bayern-Tor nicht heran. Grundsätzlich mit dem Fuß und speziell in der Spieleröffnung ist der deutsche Nationaltorhüter dem finnischen genauso voraus wie beim Thema Flanken und Strafraumbeherrschung.

kicker-Urteil: Vorteil Bayern.

Die Innenverteidiger: Betrachtet man nur die individuelle Klasse liegen hier die zentralen Abwehrspieler beider Klubs mehr oder weniger gleichauf. Aktuell jedoch ergeben sich bei den Bayern etliche Fragezeichen: Thomas Tuchel könnte auf sein Ideal-Duo Dayot Upamecano und Min-Jae Kim zurückgreifen. Allerdings ist Upamecano nach Verletzung (Faserriss) nicht im Rhythmus. Kim, der am Mittwoch vom Asien-Cup in Katar zurückflog, wo er im verlorenen Halbfinale allerdings gelb-gesperrt pausierte, steckt der Reisestress in den Knochen. Bestform ist von beiden nicht zwingend zu erwarten. Brauchte doch auch Leverkusens Edmond Tapsoba sechs (!) Tage nach seiner Rückkehr vom Afrika-Cup im Pokal gegen Stuttgart (3:2), als er beim 0:1 patzte, Zeit, um sich einzufinden, spielte erst nach der Pause wieder souverän.

Taspoba, der beste Spieleröffner aller Innenverteidiger des Spitzenduos, hat die Wiedereingewöhnung jetzt bereits hinter sich. Bayer-Abwehrchef Jonathan Tah spielt ohnehin seit Monaten in Topform. Dazu kommt der zu alter Stärke aufgestiegene Piero Hincapie als linkes Glied der Dreierkette. Dieses Trio ist eingespielt, in Münchens Innenverteidigung, in der auch Matthjis de Ligt oder Eric Dier stehen könnte, wird der Liga-Gipfel so mindestens für einen zum Neustart. Tuchel hat immerhin erstmals wieder ein Quartett zur Auswahl, doch Bayers zentrale Abwehr ist im Rhythmus, auch wenn mit Odilon Kossounou (Afrika-Cup) ein Topakteur und die beste Konterabsicherung fehlt. Statistisch stellt der eingespielte Tabellenführer mit nur 14 Gegentreffer (München 19) ohnehin die beste Defensive.

kicker-Urteil: Vorteil Bayer 04.

Die Außenverteidiger: Jeremie Frimpong (rechts) und Alejandro Grimaldo bilden als Schienenspieler im Leverkusener 3-4-3 das offensivstärkste Außenverteidiger-Paar der Liga. Da können die Bayern, die links auf den verletzten Alphonso Davies verzichten müssen, aktuell weder rechts (Sacha Boey oder Noussair Mazraoui) noch links (Raphael Guerreiro oder Noussair Mazraoui) mithalten. Defensiv gibt es hier kaum Unterschiede.

kicker-Urteil: Vorteil: Bayer 04.

Die Sechser: Die Leverkusener Doppelsechs mit Chef-Stratege Granit Xhaka und Exequiel Palacios gilt als die beste der Liga. Balance, strategisches Geschick und taktische Disziplin sind top. Und auch wenn Palacios wegen einer Oberschenkelverletzung ausfällt, ist das Herzstück auch mit Ersatzmann und Nationalspieler Robert Andrich stark besetzt. Münchens Sechser hingegen stellen keine so ausgewogene Besetzung dar: Joshua Kimmich ist an der Schulter lädiert, war zudem zuvor auch nicht in Topform. Spielerisch stark, kommt Bayerns Doppelsechs nicht nur defensiv strategisch schwer an die Leverkusener ran. Mit Leon Goretzka, grundsätzlich ein hochklassiger torgefährlicher Box-to-box-Spieler, aber nicht in Bestform, bildet Kimmich kein ausbalanciertes Duo. Der junge Aleksandar Pavlovic könnte das Gleichgewicht verbessern. Aktuell bewegt sich aber keine Münchner Kombination auf dem Leverkusener Top-Niveau.

kicker-Urteil: Vorteil Bayer 04.

Die kreativen Offensiven: Bayer 04 besitzt zwar mit Florian Wirtz den aufgrund seiner Form aktuell stärksten Offensivkünstler, doch Jamal Musiala ist ebenfalls ein Top-Akteur. Dies gilt auch für dessen Pendant auf rechts, Leroy Sané. Dazu kommt der zuletzt starke Signal- und Impulsgeber Thomas Müller. Das Trio toppt aufgrund seiner individuellen Klasse und auch durch Sanés Topspeed das Leverkusener Duo, zumal Wirtzs Partner Jonas Hofmann in diesem Jahr noch nicht seine Vorjahresform erreicht hat.

kicker-Urteil: Vorteil Bayern.

Die Mittelstürmer: Während die Bayern, die mit 59 Treffern stärkste Offensive der Liga stellen (Leverkusen 52), mit Harry Kane den absoluten Top-Torjäger in die Waagschale werfen können, muss Leverkusen auf seinen verletzten Top-Scorer Victor Boniface verzichten. "Ersatz" Patrik Schick hängt nach über einjähriger Pause und zuletzt fünf Startelfeinsätzen in diesem Jahr etwas durch, wartet noch auf seinen ersten Treffer 2024. Alle anderen Leverkusener Alternativen kommen grundsätzlich nicht an Kanes Klasse heran.

kicker-Urteil: Vorteil Bayern.

Die Ersatzspieler: Bayers Angreifer Amine Aldi traf am Dienstag beim 3:2-Sieg gegen Stuttgart im Pokal als Joker, war ein belebendes Element. Nathan Tella, eigentlich ein Außenstürmer, traf vergangene Spieltag beim 2:0 in Darmstadt als Schienenspieler in der Startelf doppelt. Innenverteidiger Josip Stanisic ist nach vier Startelfeinsätzen in diesem Jahr voll im Rhythmus. Mit dem Ende Januar geliehenen Borja Iglesias (direkt zwei Einsätze) verfügt Xabi Alonso auf der Mittelstürmerposition über eine physische extrem präsente Alternative, die Thomas Tuchel bei den Bayern akut fehlt.

Die besitzt der Bayern-Trainer zwar nach der Rückkehr von Upamecano und Kim mit de Ligt und Dier in der Innenverteidigung, muss aber, falls Upamecano beginnt, einen Ersatz für diesen fest einkalkulieren, da für den Franzosen nach seiner Verletzung 90 Minuten schwierig sein dürften. Auch für den an der Schulter gehandicapten Kimmich, muss Tuchel, falls er ihn beginnen lässt, Goretzka bzw. Pavlovic als Ersatz einrechnen. In der Offensive hat Angreifer Mathys Tel (18) hohes Potenzial, blieb 2024 aber bislang bei Kurzeinsätzen ohne Scorerpunkt. Last-Minute-Winterzugang und Flügelstürmer Bryan Zaragoza, der noch auf sein Debüt wartet, ist fraglich.

Durch den Ausfall von Kingsley Coman und Serge Gnabry fehlen auf Außen die absoluten Top-Alternativen. Weniger Rhythmus und schlechtere Form der möglichen Joker sowie wechseltaktische Zwänge - Tuchel hat weniger Freiheiten und Möglichkeiten als Xabi Alonso, mit seinen Spielern von der Bank Einfluss zu nehmen.

kicker-Urteil: Vorteil Bayer 04.