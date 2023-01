Wo Breitenreiter mit Fischer fachsimpelt

Der Kollege und kommende Kontrahent genießt in seiner Heimat einen hohen Stellenwert, weiß der TSG-Trainer aus eigener Erfahrung.

Den Namen, den sich André Breitenreiter in der vergangenen Saison in der Schweiz als Meistertrainer des FC Zürich machte, den hatte Urs Fischer dort längst. Schließlich ist der Coach von Union Berlin Ex-Nationalspieler seines Landes und war als Trainer mit Zürich Vize- (2011) und mit dem FC Basel zweimal Meister (2016 und 2017).

"Das gefällt jedem Schweizer und auch mir"

"Er genießt große Anerkennung in der Schweiz, jeder dort nimmt auch seine Erfolge mit Union Berlin wahr", hat Breitenreiter erfahren, zudem erfreue sich sein Kollege in der Heimat hoher Beliebtheit, "auch weil er ein ganz normaler Mensch geblieben ist und sich selbst nicht so wichtig nimmt. Er produziert keine Schlagzeilen, um Medienpräsenz zu haben, sondern definiert sich ausschließlich über den sportlichen Erfolg, das gefällt jedem Schweizer und auch mir."

Auch persönlich sind sich die beiden Fußballlehrer schon über den Weg gelaufen. "Wir haben uns kennengelernt, weil seine Tochter in der Frauenmannschaft des FC Zürich spielte, deswegen war er öfter bei den Spielen", verrät Breitenreiter, "beim Pokalfinale der Frauen haben wir sogar nebeneinander auf der Tribüne gesessen und lange gefachsimpelt. Er ist ein fantastischer Mensch, ich schätze ihn und seine Arbeit sehr. Ein feiner Mensch und ein klasse Trainer."

Aber auch Fischer verfolgte aufmerksam, was Breitenreiter bei seinem früheren Klub bewegte. "Er hat das mit dem FC Zürich überragend gemacht. Sie sind da durchgelaufen, haben sich nichts nehmen lassen. Er hat wirklich das Optimum herausgeholt", lobt Fischer, "dazu kann man ihm einfach nur gratulieren. Er hat Mannschaften wie Luzern und Basel hinter sich gelassen, die eigentlich zu den Favoriten gehören. Er hat da seine Spuren hinterlassen."

Das erste Bundesligaduell der beiden Schweizer Meistertrainer dürfte für beide Klubs richtungsweisend sein, schließlich gehen beide Teams nach einer Negativserie in den Re-Start. Union Berlin holte nur einen Punkt aus den letzten drei Partien, die Hoffenheimer sogar nur einen Zähler aus den jüngsten fünf Spielen. Obendrein treffen die beiden bislang in dieser Saison am meisten foulenden Mannschaften aufeinander. In diesem Ranking liegt Union mit 198 registrierten Foulspielen an der zweifelhaften Spitze, gefolgt von der TSG, die nur vier Vergehen weniger vorweist.

Für die erhoffte tabellarische Aufholjagd benötigen vor allem die Kraichgauer Zählbares gegen die neun Punkte besseren Berliner. Von Rang elf aus soll es von nun an bergauf gehen. "Wir wollen besser abschneiden, das ist doch klar und auch möglich. Dafür müssen wir einige Dinge abstellen und einige besser machen, dafür haben wir gearbeitet, wir sind gut vorbereitet", so Breitenreiter, "wir wollen auch gleich gut starten, für die Gegner heißt es ja auch gegen uns zu spielen, sie hätten sich sicher lieber einen anderen Gegner ausgesucht." Mal sehen.