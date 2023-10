Wo Boniface überragt - und wo er künftig zulegen kann

Angreifer Victor Boniface legt einen bemerkenswerten Start hin. Mit seinen Toren und seiner Spielweise ist er eine große Verstärkung für Tabellenführer Leverkusen. Allerdings bleibt auch Luft nach oben.

Zugegeben, dieser eine Treffer zeugte nicht von ganz großer Stürmerklasse. Gegen Köln traf Victor Boniface unlängst zum 3:0-Endstand - das Tor war weitgehend leer, Jonas Hofmann hatte ihm den Ball perfekt geliefert. Bayers Angreifer schob also routiniert ein. Keine große Sache für den Neuzugang von Union Saint-Gilloise, vielmehr die Fortsetzung seines herausragenden Laufs.

Im Duell mit dem FC bejubelte Boniface seinen siebten Ligatreffer im siebten Ligaspiel. In Summe kommt der dynamische Stürmer somit auf zwölf Scorerpunkte (zehn Tore, zwei Assists) in zehn Pflichtspieleinsätzen. Topquoten für den 22-Jährigen, der dem aktuellen Spitzenreiter darüber hinaus ganz fundamental mit seiner Art und Weise hilft.

Boniface, 1,89 Meter groß und 85 Kilogramm schwer, ist präsent im Zentrum, weiß seinen wuchtigen Körper gewinnbringend einzusetzen und Bälle festzumachen, die in seine Richtung entsandt werden - ob per Flachpass oder Flugball. Im Aufbau, vor allem in Pressingmomenten des Gegners, ist er so eine große Hilfe. Und erweist sich damit in jeglicher Hinsicht als immense Verstärkung.

Wobei rund ums Bayer-Kreuz fast mit Freude registriert werden dürfte, dass noch mehr ginge für den oft spektakulär aufspielenden Boniface. Nach dem Motto: Der ist aktuell schon so gut, und kann noch so viel besser werden! Zum Beispiel im originären Kerngeschäft eines Mittelstürmers: dem Toreschießen.

Niemand schießt so oft wie Boniface

Analysiert man sein Schussverhalten, fällt zum einen die Vielzahl seiner Torabschlüsse ins Auge: 45 sind es mittlerweile - niemand in der Liga kommt auf diese Zahl. 38-mal probierte er es in den sieben Partien innerhalb des Strafraums, davon fünfmal innerhalb des Fünfers, siebenmal zudem von außerhalb der Sechzehners - ein eher höherer Wert.

Boniface schießt und schießt und schießt. Selbst aus ganz spitzem Winkel oder - wie beim FC Bayern (2:2) - vom Mittelkreis versucht der nigerianische Nationalspieler sein Glück. So tritt der Sturmtank, der zudem behände dribbeln kann und immer wieder überraschende Soli einbaut, ganz und gar unberechenbar auf. Einziges Manko: Zuweilen bleibt er zu inkonsequent.

Etwa, wenn er wie gegen die Münchner besser postierte Mitspieler übersieht (32., 40.) oder sich zwar aus nachvollziehbaren Gründen für den Schuss entscheidet, aber zu unpräzise abschließt. Gegen die Kölner ergab sich jüngst wieder eine solche Situation: In der 78. Minute setzte Boniface den Ball nach einem Konter der Werkself frei vor Keeper Marvin Schwäbe am Tor des FC vorbei.

"Das ist Fußball, manchmal verwertest du Chancen, manchmal vergibst du sie", erklärte der neben dem Feld eher ruhige Angreifer danach mit leiser Stimme - und hatte damit freilich recht. Zumal positiv hervorzuheben ist, dass sich Boniface in quasi jedem Spiel in Position bringt. Mal mit einem energischen Lauf in die Tiefe, mal mit einer anderen Absetzbewegung.

Bayers Boniface kann noch effizienter werden

Ist in Leverkusen eingeschlagen: Victor Boniface. IMAGO/RHR-Foto

Der wohlüberlegte Abschluss - ob mit oder ohne unmittelbaren Gegnerdruck - bleibt indes eine Disziplin, an der es sich für Boniface durchaus zu arbeiten lohnt. "Natürlich sind wir mit Boni sehr zufrieden", erklärt Geschäftsführer Simon Rolfes auf Nachfrage. "Auch im Erfolg gibt es aber Dinge, die man besser machen kann. Und natürlich hat er noch Potenzial im Abschluss."

Es geht schließlich noch gezielter, noch effektiver. 6,4 Schüsse braucht Boniface, der in der Liga einmal per Strafstoß traf, derzeit pro Tor. Wolfsburgs Jonas Wind (ebenfalls 7 Tore; 2,4 Schüsse pro Treffer), Bayerns Harry Kane (8, davon drei Elfmeter; 3,4) und Stuttgarts Serhou Guirassy (13, davon ein Elfmeter; 2,4), die gemeinsam mit ihm die ersten vier Plätze der Torschützenliste besetzen, stehen allesamt besser da.

Nur 40 Prozent seiner Abschlüsse aus nah und fern fanden in den ersten sieben Bundesligaspielen darüber hinaus den Weg aufs gegnerische Tor - damit muss sich Leverkusens Boniface ebenfalls hinter Wind (64,7 Prozent), Kane (44,4 Prozent) sowie dem aktuellen Angreifer der Stunde Guirassy (54,8 Prozent) einreihen.

Und: Als einziger Profi in der Liga, der mindestens vier Treffer erzielte, liegt Boniface unter seinem Expected-Goals-Wert. Das Modell der "erwarteten Tore" gibt auf Basis verschiedener Faktoren für jeden Abschluss an, wie groß die Chance auf ein Tor tatsächlich war. Wer seinen xG-Wert übertrifft, macht aus seinen Abschlüssen mehr, als der Algorithmus durchschnittlich erwarten ließe.

Wind, Kane und Guirassy machen aus weniger mehr

Im Umkehrschluss heißt das: Wer ihn verfehlt, hat in puncto Kaltschnäuzigkeit Potenzial - dazu gehört Boniface, der mit sieben Ligatreffern unter dem Erwartungswert bleibt (8,1). Wind (4,8/7 Tore), Kane (6,6/8) und Guirassy (7,2/13) machen derweil aus weniger mehr. Zumindest in dieser Anfangsphase der Saison 2023/24.

Viel hilft viel - so könnte hingegen das Rezept des Bayer-Stürmers beschrieben werden. Wobei die Zahlen in Leverkusen zugleich die Hoffnung wecken dürfen, dass der Lauf von Boniface nachhaltig ist. Während Wind oder Guirassy wohl nicht ewig derart oft und verlässlich treffen können, hat er doch in jedem Fall noch Luft nach oben. Trotz seines bemerkenswerten Starts.