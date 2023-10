Wo bei den 49ers der Schuh drückt - und sind die Cowboys ein Super-Bowl-Kandidat?

Die San Francisco 49ers verlieren ihr drittes Spiel in Folge. Ist jetzt Zeit für Panik in der Bay? Die Cowboys präsentieren sich derweil doch mal wieder als Titelanwärter, Will Levis gibt ein von Big Plays geprägtes Debüt - und was passiert jetzt mit Kirk Cousins und den Vikings?

FIRST DOWN: Die Probleme der 49ers? Dafür ist die Bye Week da

Wenn ich einen zentralen Takeaway zu diesem Spieltag äußern müsste, dann hätte es definitiv etwas damit zu tun, dass die erste Saisonhälfte kein verlässlich dominantes Team hervorgebracht hat.

Sicher, die Eagles stehen 7-1, aber die erste Hälfte dieser Saison haben wir mit Diskussionen über Philadelphias Passing Offense verbracht, wir haben gesehen, wie Sam Howell in zwei Spielen den Ball gegen diese Defense bewegen konnte und wir haben gesehen, wie die Jets die Eagles schlagen konnten.

Die Chiefs haben eine gute Defense, aber offensiv fehlt etwas. Die Ravens habe eine herausragende Defense, aber offensiv haben wir bisher zu wenige komplette Spiele gesehen.

Das führt auch zu dem prägenden Thema dieser Saison: Offenses haben ligaweit Probleme, weil Defenses deutlich mehr Zugriffe gefunden haben, weniger im Passspiel zulassen und die Red Zone viel besser verteidigen als in vergangenen Jahren. Wir sind in einer Saison, in der die offensive und defensive Seite des Balls viel näher beieinander sind, als das über die letzten fünf, sechs Jahre der Fall war.

Die Diskussion über Top-Teams und vermeintliche Top-Teams führt aber auch unweigerlich zu der Frage, welcher potenzielle Titelanwärter in der zweiten Saisonhälfte an den richtigen Schrauben drehen und den Erwartungen gerecht werden kann. Und diese Frage bringt einen aktuell zu keinem Team so deutlich wie zu den San Francisco 49ers.

Purdy nicht das Problem - aber auch nicht die Lösung

Nach einem 5-0-Start, in welchem San Francisco wie eine unaufhaltsame Maschine wirkte, geht San Francisco mit drei Niederlagen in Serie in seine Bye Week. In Cleveland stieß man nach den Ausfällen von Deebo Samuel und Christian McCaffrey gegen diese Elite-Defense an Grenzen, gegen Minnesota wurde die Niners-Defense von Kirk Cousins zerlegt, ehe Purdy zwei späte Interceptions warf.

Dann kam das Spiel gegen Cincinnati. Die Definition einer Standortbestimmung: Für die Bengals, die sich mit 3-3 ihrerseits in ihre Bye gerettet hatten, Burrow schien endlich wieder fit zu sein und die Frage stand im Raum, ob Cincinnati jetzt wieder ein legitimes Team in der AFC sein kann.

Für die Niners nach zwei Spielen, die man hätte gewinnen können, stellte sich vor allem die Frage, ob man sich echte Sorgen machen muss - und wenn ja, um wen?

Purdy hatte jetzt die Turnover, nachdem er in den ersten fünf Wochen der Saison mehrfach Turnover-Glück hatte. Aber das ist nur ein sehr kleiner Teil des Puzzles, insbesondere, weil Purdy immer noch gut spielt. Meine Meinung zu ihm hat sich weiterhin kaum geändert, verglichen mit dem, was ich in meinem Quarterback-Ranking nach Woche 5 geschrieben habe. Purdy spielt gut innerhalb dieser Offense, und das ist weiterhin der Fall.

Purdy mag nicht direkt die Lösung sein - im Sinne von: Ein Quarterback, der das Team wenn nötig tragen kann - aber er ist auch nicht das Problem, und das beschreibt ihn als Spieler und ihn als Bestandteil einer Offense-Maschinerie ganz gut. Eine Offense, die auch ohne Frage wieder produktiver sein wird, wenn Deebo Samuel nach der Bye zurück kommt.

San Franciscos Defense muss wieder in die Spur kommen

Die Defense ist ein anderes Thema. Und hier war das eingangs erwähnte Thema des Drehens an den richtigen Schrauben nach der Niederlage gegen Cincinnati auch omnipräsent.

Kyle Shanahan sprach am Sonntagabend von "schlechtem Tackling", insbesondere in der ersten Hälfte. Das führte auch dazu, dass Cincinnati den Ball früh im Spiel unerwartet gut am Boden bewegen konnte und es führte dazu, dass Pressures nicht in Sacks endeten. Mal wieder. Allein Nick Bosa hatte neun Pressures in der ersten Hälfte, Liga-Bestwert für einen Edge-Rusher in Halbzeit eins in dieser Saison. Bosa beendete das Spiel mit einem halben Sack, und das ist ein wenig auch die Geschichte seiner individuellen Saison bis dato.

Schlechtes Tackling, Plays zu Ende bringen, das Zusammenspiel aus Coverage und Pass-Rush - das Tempo und die Koordination, die diese Defense eigentlich ausmachen, fehlen. Das sind viele Basics, die eigentlich da sein sollten. Insbesondere die 49ers-Defense über die letzten Jahre war in diesen Dingen exzellent.

Es sind aber auch Dinge, die man in der Bye Week adressieren und korrigieren kann. Wir sprechen hier nicht über eine Defense, die auf einen Schlag alles anders macht als in den vergangenen Jahren, oder in der alle Leistungsträger individuell schlecht spielen. Man kann also auch einen anderen Blickwinkel einnehmen: Die Probleme, die San Franciscos Defense aktuell plagen, sollten reparierbar sein.

Die eine Sache, die man womöglich tatsächlich konkret anpassen muss, betrifft die Defensive Line. Javon Hargrave ist ein sehr guter Interior Pass-Rusher, aber kein sonderlich guter Run-Stopper. Arik Armstead insbesondere dieses Jahr ebenfalls. Vielleicht muss San Francisco - aktuell auf Platz 26 in defensiver Rushing Success Rate und Expected Points Added pro Run - ein wenig mit seinen Early-Down-Fronts experimentieren, um eine bessere Mischung gegen den Run zu finden, damit der Pass Rush bei Second und Third Down wieder mehr Big Plays auflegen kann.

49ers: Frühe Durchhänger sind nicht neu

Es ist keineswegs das erste Mal der Fall, dass die 49ers einige Probleme in der ersten Saisonhälfte und insbesondere im zweiten Saison-Viertel haben.

Letztes Jahr rettete man sich durch einen Sieg gegen die Rams mit 4-4 in die Bye, nachdem man in der Woche zuvor von den Chiefs zerlegt worden war.

2021 ging es ebenfalls mit drei Pleiten in Serie in die Bye, damals sogar mit einem negativen Record (2-3) und nach neun Spielen stand San Francisco 3-5. Am Ende fehlten ein paar Plays im Championship Game, um in den Super Bowl zu kommen.

Die Defense der 49ers muss wieder in die Spur finden. Getty Images

Das soll nicht heißen, dass die Niners automatisch ohne Probleme wieder in die Spur finden. VIelleicht ist Steve Wilks nicht die richtige Besetzung für den Defensive-Coordinator-Spot, und der Turnaround auf der Seite des Balls, der angesichts der Qualität dieser Unit eigentlich kommen müsste, bleibt aus.

Aber ein wenig Vorschusslorbeeren hat San Francisco für das, was wir in den letzten Jahren von diesem Team gesehen haben, verdient. "Wir waren schon in der Vergangenheit an diesem Punkt", hat es Bosa am Sonntag zusammengefasst, "wir standen zu diesem Zeitpunkt der Saison schon schlechter da. Wir müssen weiter auf uns vertrauen, denn wir haben das schon zuvor geschafft. Und das können wir wieder hinbekommen."

Und so sehe ich die Niners auch. Das ist ein Team, das immer noch ein Titelanwärter sein kann. Aber nur, wenn beide Seiten des Balls auf entsprechend hohem Level spielen, nur als Team im Gesamtverbund. Das war über die letzten Spiele nicht gegeben.

SECOND DOWN: Quarterback-Auftritt der Woche - Dak Prescott gegen die Rams

In dieser festen Kategorie soll es um einen Quarterback gehen, der diese Woche eine Partie hatte, die gesondert betrachtet werden muss. Dabei geht es nicht zwangsläufig um den besten Quarterback der Woche - es kann auch mal der schlechteste der Woche hier behandelt werden -, sondern auch um übergreifende Punkte. Diesen Quarterback analysiere ich ausführlich und präsentiere ihn euch hier.

Die Cowboys sind und bleiben ein hervorragender Teaser. Auf dem Papier sieht dieses Team häufig aus wie ein Contender, in der Realität allerdings bleibt Dallas dann doch regelmäßig hinter den hohen Erwartungen zurück.

Ein solcher Verlauf lässt sich selbstverständlich nicht an einer Person oder einer Thematik festmachen. Doch im Football rückt ohnehin der Quarterback in diesen Situationen in den Vordergrund, ob berechtigt oder nicht.

Dak Prescott war der beste Quarterback in Woche 8. Getty Images

Bei den Cowboys und Dak Prescott bin auch ich über die Jahre zunehmend häufiger in die Richtung gegangen, ihn nach den bitteren Play-off-Niederlagen oder nach enttäuschenden Regular-Season-Spielen zu kritisieren. Und Prescott war in diesen Spielen häufig auch nicht gut, oder zumindest nicht auf dem Level, das man sich von einem Franchise-Quarterback wünschen würde.

Gleichzeitig waren insbesondere die Play-off-Niederlagen häufig Paradebeispiele dafür, dass Dallas schematisch an Grenzen stieß. Das war eine ganz zentrale Storyline unter Kellen Moore - ein guter Start in die Saison, gut designte Red-Zone-Plays, im Laufe des Jahres aber finden Defenses Antworten und dann fehlt der erneute Konter -, und in der Frühphase dieser Saison setzte sich das fort.

Die Cowboys waren offensiv und ganz konkret in ihren Passing Designs wahnsinnig ausrechenbar. Das sah man unter anderem in den Spielen gegen Arizona und San Francisco, als die gegnerischen Cornerbacks auf den Routes saßen und sich keinerlei Passfenster für Prescott ergaben.

Cowboys packen die Big Plays aus

Dak Prescott ist ein guter Quarterback, definitiv einer der besseren reinen Pocket-Passer in der NFL. Leistungstechnisch schwankt er allerdings häufig zwischen dem Tier der High-End-Game-Manager - also denkt an Cousins, Goff, Tua und Co. - und dem Elite-Tier, in dem die Quarterbacks sind, die ihre Offense wirklich tragen.

Denn Prescott hat definitiv auch Spiele, in denen er die Offense mit trägt; im Vergleich zu den Elite-Quarterbacks ist er aber abhängiger von den Umständen, um diese Spiele zu produzieren.

Doch was passiert, wenn er dann mal diese Hilfe bekommt, konnte man am Sonntag gegen die Rams sehen.

Prescott war in diesem Spiel quasi fehlerfrei, und das mit einem sehr aggressiven Ansatz. Seine acht Completions bei Pässen über mindestens 10 Air Yards für 153 Yards und vier Touchdowns waren einer der Höchstwerte dieser Saison, Prescotts Completion Percentage Over Expected lag bei +16,3 Prozent, sein Saison-Höchstwert.

Dallas ließ gleich beim ersten Play des Spiels einen Sack zu, beim dritten Play - der wurde durch eine Strafe in der Secondary zurückgenommen - und beim vierten Play der Partie: Die ersten drei Prescott-Passversuche endeten in schnellen Sacks durch die Defense. Danach aber war die Protection deutlich stabiler und Prescott machte auch Plays unter Druck, darunter zwei seiner Touchdown-Pässe.

Prescott ist über die Jahre sehr spielintelligent geworden, er liest Defenses gut und ist auch deshalb der drittbeste Quarterback in der NFL nach Success Rate gegen Druck, und der beste Quarterback in dieser Kategorie gegen den Blitz.

Eine neue Rolle für CeeDee Lamb?

Am Sonntag sah er das Feld sehr gut, er fand seine Matchups sehr zuverlässig. Sein erster Touchdown zu Ferguson war ein fantastisch platzierter Ball gegen einen 2-High-Look über die Mitte und über den Linebacker, der mit dem Tight End vertikal gehen musste. Prescott warf den Ball schnell und mit klarer Vision - und dabei half es, dass die Cowboys CeeDee Lamb vielseitig einsetzten.

Lamb verbrachte 25 seiner 53 Snaps am Sonntag Outside, seine höchste Quote in dieser Saison. Rein auf die Pass-Play-Snaps waren es 40,5 Prozent, und damit setzte sich ein Trend fort: Seit Woche 3 hat Lamb in jedem Spiel prozentual gesehen mehr Snaps Outside gespielt, als in der Woche davor. Zum Vergleich: Im ersten Spiel dieser Saison stand er für ganze fünf Pass-Play-Snaps (19,2 Prozent) außen.

Sein erstes Big Play kam aus dem Slot mit einigen Yards nach dem Catch, doch schon Nummer zwei kam bei einer kurzen In-Breaking-Route von außen, als Lamb als isolierter Receiver mit viel Platz arbeiten und seinen Gegenspieler auch dank einer Rub Route schnell schlagen konnte (erstes Viertel/5:22).

Der Touchdown zum 26:3 kam von der 10-Yard-Line, mit Lamb abermals isoliert auf der linken Seite der Formation und einer - dieses Mal etwas tieferen - In-Breaking-Route. Die Conversion bei Dritter-und-acht (zweites Viertel/9:23) war abermals isoliert Outside, dieses Mal auf der rechten Seite, und wieder gewann Lamb bei einer tieferen In-Breaking-Route und pflückte den Ball sehenswert aus der Luft.

Der Spielverlauf half am Sonntag ohne Frage. Der Pick Six von Stafford, gefolgt vom geblockten Punt für einen Safety wenig später, brachte Dallas mit 19:3 in Führung und nach einem langen Safety-Kick-Return von Turpin brauchte es nur einen kurzen Touchdown, um auf 26:3 zu stellen und das Spiel de facto schon entscheiden.

Aber die Art und Weise, wie die Cowboys CeeDee Lambs Rolle neu interpretieren, gibt Hoffnung, dass diese Offense schematisch doch Fortschritte in sich hat. Und das ist ein Stück weit auch die Quintessenz: Ein paar schematische Anpassungen geben Prescott eine Chance, diese Offense auf sehr hohem Level umzusetzen. Er braucht ein wenig Hilfe, dann kann es aber spektakulär werden.

Das wiederum lässt Dallas vorübergehend mal wieder wie einen Titelanwärter aussehen.

THIRD DOWN: Play der Woche - Der 61-Yard-Touchdown-Pass von Will Levis

Rein statistisch war das NFL-Debüt von Titans-Rookie-Quarterback Will Levis eines für die Geschichtsbücher.

Als erst dritter Spieler aller Zeiten - kurioserweise war Marcus Mariota in seinem Titans-Debüt der bis dato letzte Quarterback - warf Levis vier Touchdown-Pässe in seinem NFL-Debüt. Levis' vier Touchdown-Pässe am Sonntag war einer mehr, als die Titans in der gesamten Saison bis dahin hatten. Die 28 Punkte waren die beste Punkteausbeute für die Titans-Offense seit Woche 17, 2021.

Levis warf dabei außerdem nicht nur den ersten tiefen Touchdown (mindestens 20 Yards Downfield) dieser Titans-Saison: Seine drei (!) Touchdown-Pässe über mindestens 50 Air Yards Flugdistanz des Balles waren die meisten in einem Spiel seit Next Gen Stats 2016 anfing, diese Stat zu tracken.

Der etatmäßige Starter Ryan Tannehill, der mit einer Knöchelverletzung ausfällt, hatte über die ersten sechs Spiele fünf Interceptions bei tiefen Pässen. Kein anderer Quarterback hatte mehr als vier Picks bei tiefen Pässen bis dato, und Tannehill war vor diesem Spieltag zudem der einzige Quarterback mit mehr als einer tiefen Interception und gleichzeitig keinem einzigen tiefen Touchdown-Pass.

Es liegt also auf der Hand, dass Levis der Titans-Offense hier mit seinem Arm und seinem Spielstil eine Dimension gab, die bisher in dieser Saison gefehlt hat - und eine Dimension, die Tannehill eigentlich in vergangenen Jahren sehr zentral in seinem Spiel hatte.

Es lag auch dieses Jahr nicht daran, dass er es nicht versucht hätte: Seine Deep-Passing-Quote von 18,4 Prozent - also 18,4 Prozent seiner Pässe flogen tief - ist mit Abstand der höchste Wert in der NFL. Daraus kamen aber bislang lediglich acht Completions, Levis hatte am Sonntag allein drei Touchdowns bei Pässen mit mindestens 20 Yards Tiefe.

Zwei Dinge fielen am Sonntag auf: Tennessee konnte den Ball gegen eine eigentlich starke Falcons-Run-Defense besser laufen als gedacht - und Levis konnte seinen starken Arm bei designten vertikalen Pässen zeigen, unter anderem beim 61-Yard-Touchdown zu DeAndre Hopkins.

Dieses Play war ein Beispiel dafür, was passieren kann, wenn bei einem Play mehrere Dinge passen - oder, anders gesagt, wenn die Offense den idealen Call für das hat, was die Defense ihr entgegen wirft.

Die Falcons zeigen vor dem Snap einen Two-High-Look. Atlanta deutet seine Cover-2-Man-Coverage an, die sie häufiger spielen. Tennessee hat auf der rechten Seite in einem Receiver-Stack Hopkins an der Line of Scrimmage, mit Running Back Tyjae Spears dahinter und Atlanta hat neben Cornerback A.J. Terrell auch einen Linebacker über diesen Stack formiert, was ebenfalls auf eine Man Coverage hinweisen könnte.

Eigentlich aber spielen die Falcons etwas anderes: Atlanta spielt eine Tampa-2-Coverage, mit jedoch einem 3-Mann-Rush: Der Middle Linebacker lässt sich in den tieferen Raum fallen, die Cornerbacks verteidigen die kürzeren äußeren Zonen, und einer der Defensive Tackles lässt sich zusätzlich in die Underneath Coverage zurückfallen.

Durch den verringerten Rush hat Levis aber genug Zeit in der Pocket, und durch die Zone Coverage können die Titans Hopkins vertikal gegen einen Safety isolieren. Der täuscht einen leichten Double Move an, das reicht, um hinter Richie Grant zu kommen und Levis ein großes Passfenster zu geben. Levis feuert den Ball das Feld runter, Touchdown.

Es war aufgrund der Big Plays ein spektakuläres Debüt. Vor den Overreactions würde ich trotzdem warnen, und das nicht nur, weil es gerade einmal ein einziges Spiel war. Die ganze Offense war abgesehen von den langen Touchdowns auf ein extremes Kurzpassspiel ausgelegt, was in wenig Down-für-Down-Effizienz resultierte: Die Titans hatten eine der niedrigsten Passing-Success-Rates in der NFL diese Woche. Es waren nur Checkdowns oder Touchdowns, und das ist natürlich kein nachhaltiges Mittel für eine Offense.

Big Plays sind ein tolles Mittel, sie werden aber nicht jede Woche da sein. Mit den Steelers wartet schon am Donnerstag der nächste schwierige Test; kann Levis dann die Offense auch nachhaltig bewegen, wenn das eher gefordert ist?

FOURTH DOWN: Was nicht unerwähnt bleiben sollte

Wie geht es weiter mit Kirk Cousins und den Vikings? Mit dem Sieg gegen San Francisco vergangene Woche sind die Verkaufsschilder in Minnesota vermutlich aus dem Vorgarten verschwunden. Die Play-offs waren plötzlich wieder eine gar nicht so unrealistische Option in einer überschaubaren NFC-Mittelklasse, eine sportlich erfolgreiche Übergangssaison schien überaus realistisch.

Dann kam das Spiel gegen Green Bay. Ein ungefährdeter Vikings-Sieg, der Play-off-Szenarien weiter befeuert hätte - aber vor allem die schwere Verletzung von Cousins: Achillessehnenriss, Saisonaus, viel Ungewissheit für ihn selbst vor der Free Agency und auf einen Schlag ein ganz anderer Vibe rund um die Saison der Vikings.

Cousins hat auf einem sehr hohen Level gespielt, das wird Minnesota auch nicht per Trade kompensieren können. Aber wirft man die Saison jetzt weg? Man könnte jemanden wie Jacoby Brissett holen, um zumindest Kompetenz auf der Position rein zu holen. Oder testet man Rookie Jaren Hall? In welche Richtung steuert man von hier? Und was passiert jetzt mit Cousins?

Kirk Cousins wird voraussichtlich den Rest der Saison verpassen. Getty Images

Kirk Cousins hat, inklusive dieser Saison, etwas über 231 Millionen Dollar in seiner NFL Karriere verdient. Mehr als 99 Prozent davon (!!) waren garantiert, darunter sein Gehalt über die letzten acht Jahre mit zwei Franchise Tags in Washington und mehreren Verträgen in Minnesota.

Vielleicht kein Spieler hat die Business-Seite des Geschäfts über die letzten zehn Jahre besser gespielt. Jetzt ist er 35 Jahre alt, der Vertrag, den er in der kommenden Offseason unterschreibt, könnte sein letzter großer Vertrag sein. Der Vertrag, den die Saints Derek Carr gegeben haben, dürfte ganz gut das absolute Mindestmaß in diesen Gesprächen ausdrücken, doch jetzt wird die Verletzung ein Thema. Ist er fit zum Start des Training Camps mit dem neuen Team? Wie lange beeinträchtigt ihn diese Verletzung?

Cousins ist besser als Carr und Garoppolo, die die großen Quarterback-Namen auf dem Free-Agency-Markt letztes Jahr waren. Gleichzeitig ist er natürlich nicht auf dem Level, das Tom Brady immer noch hatte, als er nach Tampa Bay ging. Oder das Aaron Rodgers hatte, weshalb die Jets für ihn tradeten.

Der Markt für ihn aber sollte trotz der Verletzung groß sein: Cousins ist seit Jahren knapp hinter den Top-10-Quarterbacks unterwegs, er kann eine tragende Säule in einer Offense sein. Doch geht ein Team auch so All-In mit ihm, wie die Bucs oder Jets jeweils mit Brady und Rodgers?

Das vermutlich nicht. Und gleichzeitig sprechen wir natürlich über Teams, die jetzt gewinnen wollen, oder müssen. Auch hier: Ein interessanter Spagat. Atlanta und Tampa Bay wären zwei Kandidaten dafür, je nachdem, wie sich deren Quarterback-Situationen entwickeln. Washington könnte eine Option werden, sollte ein potenzielles neues Regime schnell gewinnen wollen. Mit neuem Teambesitzer ist eine Rückkehr in die Hauptstadt womöglich auch eher denkbar.

Die Verantwortlichen in Minnesota derweil haben gerade relativ viel Spielraum in puncto Job-Sicherheit und auf einen Schlag haben sie gänzlich andere Karten auf die Hand bekommen. Plötzlich ist es eine Saison, die am Ende doch mehr wie ein Rebuild aussehen könnte. Mit einem hohen Draft-Pick und einer ganz klar offenen Quarterback-Position am Ende.

Geduld mit der Packers-Offense ist weiterhin essenziell. Green Bay steht jetzt zusammen genommen über die letzten fünf Spiele in der ersten Hälfte 9:73. Seit zehn Erste-Halbzeit-Vierteln in Serie wartet Green Bay inzwischen auf einen Touchdown. Die ersten vier Drives im Spiel gegen Minnesota brachten zusammengerechnet sechs Yards Raumgewinn ein, der Field-Goal-Drive direkt vor der Pause war der einzige Lichtblick.

Doch Minnesota kam mit einem Touchdown-Drive aus der Halbzeit, gefolgt von einer Jordan-Love-Interception - die allerdings mehr auf Receiver Jayden Reed ging - und einem Vikings-Touchdown aus kurzer Distanz.

Damit stand es 24:3 und das Spiel war gelaufen, und einen vergleichbaren Film haben Packers-Fans in den letzten Wochen zu häufig gesehen: Eine Offense, die in der ersten Hälfte gar nichts auf die Reihe bekommt, fällt in ein Loch, und um in der zweiten Hälfte zurück zu kommen, müsste eine fehlerfreie Vorstellung her. Und das ist viel verlangt, von einer Unit, in der fast alle Skill-Player im ersten oder zweiten Jahr sind und der Quarterback seine erste Saison als Starter spielt.

Love hält den Ball zu lange, das ist im Laufe der Saison eher schlimmer geworden, und seine Accuracy bleibt ein Dauerthema. Die Offensive Line ist nicht die Stärke, die man sich hier im Sommer erhofft hätte und die offensiven Playmaker, die diese Gruppe am ehesten tragen sollten - Christian Watson, Aaron Jones - hatten in dieser Saison mit Verletzungen zu kämpfen und spielen zu inkonstant.

Es ist verständlich, dass die Frustration in Packers-Kreisen wächst. Umso mehr, weil die Offense früher in der Saison besser funktioniert hat. Doch Geduld ist immer noch essenziell angesichts der Art und Weise, wie Green Bay die Offense für diese Saison zusammengebaut hat. Das wird mit dafür sorgen, dass die Packers dieses Jahr nichts mit den Play-offs zu tun haben, der Schedule nämlich wird jetzt erst so richtig schwierig und die Defense zeigt, dass sie das Team nicht tragen kann. Die erste Aufgabe für Matt LaFleur liegt darin, wieder Spiele besser zu eröffnen, ansonsten haben die Packers keine Chance. Eine Beurteilung der Offense und von Jordan Love aber sollte bis nach der Saison warten.

Das Comeback von Kyler Murray rückt näher. Kyler Murray sorgte unter der Woche für ein kurzzeitiges Aufhorchen: Arizonas Quarterback, der sich im vergangenen Dezember das Kreuzband gerissen hat, trainierte am Mittwoch erstmals wieder voll mit und stand am Donnerstag dann prompt gar nicht mehr auf dem Injury Report.

Murray muss nach wie vor von der PUP-Liste aktiviert werden. Deshalb wurde er am Freitag dann wieder als "doubtful" für das Spiel gegen die Ravens gelistet. Doch das kolportierte Comeback-Ziel in seinem Reha-Plan - Woche 10 gegen die Atlanta Falcons - scheint an diesem Punkt absolut realistisch.

Das gilt umso mehr, da Head Coach Jonathan Gannon am Montag zurückruderte.

Kyler Murray könnte bald sein Comeback und sein Debüt unter dem neuen Head Coach Jonathan Gannon geben. Getty Images

Gannon hatte direkt nach dem Ravens-Spiel verkündet, dass Dobbs am kommenden Sonntag gegen Cleveland nochmals spielen wird. Am Montag erklärte er dann, dass Arizona nach der Analyse des Spiels in eine andere Richtung gehen wird, und dass Rookie Clayton Tune startet, "wenn es nicht Kyler ist". Ein ganz anderer Tenor. Dobbs ist raus, und falls Murray als fit genug eingestuft wird, gibt er am Sonntag sein Comeback.

Damit rückt eine Storyline für die zweite Saisonhälfte auf die Bühne, die weitreichende Auswirkungen für mehrere Teams haben könnte: Murray könnte gut spielen, sodass Arizona als Quarterback-Kandidat im kommenden Draft gestrichen werden kann.

Murray könnte gut spielen, die Cardinals aber dennoch Spiele verlieren, und der einstige First-Overall-Pick wäre vielleicht doch ein Trade-Kandidat. Murray könnte auch schlecht spielen, was Arizona höchstwahrscheinlich einen Top-3-Pick bescheren, aber auch Murrays Trade-Wert signifikant senken würde.

Mein Eindruck Stand jetzt ist, dass das neue Regime um Murray herum bauen will. Das ist der Eindruck aus den konstanten Aussagen der Verantwortlichen - und von Murray selbst -, aber natürlich wäre das auch der Eindruck, den ein Team vermitteln will, wenn es plant, Murray zu traden.

Teil der Überlegung ist aber auch, dass Murray im Falle eines Trades 46,2 Millionen Dollar Dead Cap in Arizonas Büchern hinterlassen würde. Das würde zumindest für die ersten beiden Jahre die Vorteile des Rookie-Vertrags mit etwa Caleb Williams oder Drake Maye prompt eliminieren. Und da sprechen wir noch gar nicht darüber, ob diese Prospects tatsächlich bessere NFL-Quarterbacks sein werden als Murray.

Die gute Nachricht aus Cardinals-Perspektive ist, dass sich eine Antwort bis zum Ende der Regular Season vermutlich herauskristallisieren wird. Wenn Murray fit ist und gut spielt, sollten die Cardinals keinen Top-3-Pick am Ende haben - und dann ist man ohnehin nicht in der Reichweite für einen der Top-Quarterbacks.