Wo Bayern ManCity knacken kann

Manchester Citys Stärken sind klar - doch liegen genau darin auch Schwächen, die der FC Bayern im Champions-League-Viertelfinale ausnutzen kann?

Selbst wenn Thomas Tuchel unlängst erklärte, "wir", also seine Bayern, "wollen unser eigener Maßstab werden" und sich auch "ein bisschen unabhängig vom Gegner machen": Vor dem Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale bei Manchester City an diesem Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) wird er sicher auch die Stärken des Gegners im Sinn haben, wenn er seine Aufstellung und Taktik entwirft. Aber eben auch dessen Schwächen.

Schaut man sich alle relevanten City-Gegentore 2022/23 an, also jene, als die Spiele noch nicht entschieden waren, fällt auf: Selbst dieses Weltklasse-Ensemble ist nicht perfekt. Denn es ist von allem etwas dabei - Standards bzw. zweite Bälle nach Standards (7), Angriffe (5), Konter (4), Ballverluste im Aufbau (2). Die letztgenannte Kategorie spiegelt sogar eine gewisse Überheblichkeit wider, denn beide Male wurde der Ball bewusst in den Druck gespielt, nicht an der eigenen Passsicherheit zweifelnd. Doch der Gegner war für ein gescheites, vor allem schnelles Weiterleiten schon viel zu nah dran. Wenn man ihnen also auf den Füßen steht, mögen das die City-Stars nicht. Auch bei Kopfbällen sind sie anfällig.

Guardiolas Rochaden bieten dem Gegner auch Chancen

Ebenso birgt eine ihrer Rochaden eine Gefahr für sie: Einer der Außenverteidiger wird im Ballbesitz bekanntlich zum Sechser. Die letzte Linie steht entsprechend breit, hier eröffnen sich Räume für Schnittstellenpässe. Oder es geht auch mal ganz einfach: Liverpool erzielte beide Treffer in der Liga nach langen Bällen, als Citys Restverteidigung diesen Namen nicht verdiente, hinter der hochstehenden Kette öffneten sich neue Welten ...

Eine weitere Stärke, auf die Bayern gefasst sein wird, die aber auch eigene Chancen eröffnet: Die Achter - meistens Kevin De Bruyne und/oder Ilkay Gündogan - stehen zunächst extrem breit, um dann selbst permanent den Weg in die gegnerische Box zu suchen. Allein deswegen bietet sich schon eine doppelte Besetzung auf Bayerns Flügeln an, um das Ganze bereits im Keim zu ersticken. Bei Ballgewinn lädt die geöffnete Mitte zum ersten Pass durchs City-Zentrum ein. Diesen trauen sich zwar nicht viele, doch die Münchner praktizieren ihn ohnehin gerne.

Diagonalbälle könnten ein Bayern-Mittel sein - und Müller

Bleiben Guardiolas drei Spielprinzipien, mitentscheidend für die Dominanz: 1. Die Räume und Abstände, vertikal wie horizontal, sind sehr eng, die Abwehr verschiebt extrem ballorientiert. Beides bietet bei entsprechender Handlungsschnelligkeit Platz für weite Diagonalbälle auf schnelle Flügel, die, wenn man mutig nach vorne denkt, selbst nicht zu weit einrücken sollten. 2. Die 15 Pässe, die er versucht, spielen zu lassen, bevor Citys Spiel Fahrt aufnimmt. Nicht zum Selbstzweck, sondern um den Gegner aus dessen Ordnung zu locken. Oft klappt's. Genau das sollte Bayern nicht tun, sondern bei sich bleiben, ohne dabei passiv zu sein. Und 3. Er hat, zumindest in der Theorie, bei häufigem eigenen Ballbesitz die lauernden Spitzen des Gegners im Blick. Das können diese durch Rochaden aufweichen, ein schleichender Thomas Müller ist ein ideales Gegengift.