Wo Baumgartner Kolo Muani überflügelt

Beim 3:1 gegen Eintracht Frankfurt erzielte Christoph Baumgartner sein siebtes Saisontor und ermöglichte bereits den vierten Elfmetertreffer der TSG Hoffenheim. Doch die Zeit des 23-Jährigen im Kraichgau neigt sich dem Ende zu.

Sollte diese problematische Hoffenheimer Saison ein versöhnliches Ende finden, dann wird Christoph Baumgartner einen hohen Anteil daran haben. Natürlich ging die Dauerkrise auch an dem 23-Jährigen nicht spurlos vorbei - und dennoch entpuppt sich Baumgartner erneut als wesentlicher Leistungsträger der TSG. Abzulesen alleine schon an den reinen Einsatzdaten. Der Österreicher ist nach Stammtorhüter Oliver Baumann der Spieler mit den meisten Startelfeinsätzen, nur am 24. Spieltag stand Baumgartner beim Anpfiff nicht auf dem Platz - wegen einer Gelbsperre.

Ob unter André Breitenreiter oder nun unter Pellegrino Matarazzo: Baumgartner ist gesetzt. Weil dieser laufstarke Offensivspieler regelmäßig die erwünschte Wirkung erzielt. Erneut ist Baumgartner hinter Andrej Kramaric (zehn Tore) mit sieben Saisontreffern zweitbester Hoffenheimer Torschütze und könnte in den finalen drei Partien eine neue persönliche Bestmarke setzen. Zudem hat der unter Matarazzo zuletzt eher als Stürmer eingesetzte offensive Mittelfeldspieler auch noch sechs Assists verbucht. In vier Fällen holte er später verwandelte Elfmeter heraus. Den letzten erst vergangenen Samstag gegen Frankfurt. Damit zog Baumgartner sogar an Eintracht-Stürmer Kolo Muani vorbei und ist nun in dieser Rubrik führend in der Bundesliga. Und hätte Kramaric den Strafstoß gegen Bochum nicht verschossen, läge er bereits bei fünf, denn auch diesen Elfmeter hatte Baumgartner herausgeholt.

Der nächste Karriereschritt steht wohl bevor

Es ist vor allem dieser enorme Zug in den Strafraum und die hohe Geschwindigkeit, mit der der Dribbler den Ball eng am Fuß führen kann, die ein Eingreifen des Gegners so gefährlich macht. Von diesen Qualitäten aber dürfte Hoffenheim die längste Zeit profitiert haben. Denn der nächste Karriereschritt des österreichischen Nationalspielers bahnt sich in diesem Sommer an. Die Zeit scheint reif nach vier Jahren kontinuierlicher Entwicklung im Kraichgau vom Talent über den Perspektivspieler zum absoluten Leistungsträger.

Nack kicker-Informationen sind zahlreiche Spitzenklubs aus mehreren Ligen an Baumgartner interessiert, allerdings dürfte die auf gut 30 Millionen Euro fixierte Ausstiegsklausel in dem noch bis 2025 gültigen Vertrag die Zahl der tatsächlich handlungsfähigen Klubs ziemlich einschränken. Nur im Falle eines Hoffenheimer Abstieges würde sich die Abstandszahlung deutlich verringern.

Das Frankfurter Interesse etwa dürfte bei einem Hoffenheimer Klassenerhalt deshalb ein platonisches bleiben, dagegen zählt RB Leipzig sehr wohl zu den finanziell potenten Kandidaten. Selbstredend auch Klubs aus der Premiere League. Kontakte zu Manchester United oder dem FC Chelsea wurden Baumgartner schon häufiger nachgesagt, nun kommt laut englischer Medien mit dem aufstrebenden Brighton & Hove Albion ein weiterer Interessent hinzu. Der aktuelle Tabellensiebte, bei dem auch der frühere Hoffenheimer Pascal Groß unter Vertrag steht, soll Baumgartner mehrfach beobachtet und auch schon einige Gespräche geführt haben. Deshalb wird es immer wahrscheinlicher, dass Baumgartner aktuell seine letzten Spiele im Trikot der TSG bestreitet.