WM-Zuschauerschwund beim ZDF

Das ZDF verzeichnete bei der WM 2022 einen deutlichen Rückgang bei den Zuschauerzahlen - ist aber zuversichtlich, dass sich das schnell wieder ändert.

Ein umstrittener Gastgeber, eine ungewohnte Jahreszeit und dann noch das frühe Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft: Für die deutschen TV-Anstalten kamen bei der WM 2022 einige ungünstige Umstände zusammen - die wie erwartet zu einem Schwund der Fernsehzuschauer führten.

Wie ZDF-Intendant Norbert Himmler vor dem WM-Finale an diesem Sonntag (16 Uhr, LIVE! bei kicker) der Deutschen Presse-Agentur sagte, war das Interesse an der WM in Katar deutlich geringer als bei den vorangegangenen Turnieren. "Das ist schon eine durchwachsene Bilanz für alle Beteiligten", so Himmler. "Wir stellen eine etwa 30 bis 40 Prozent geringere Sehbeteiligung zu vergleichbaren Turnieren der letzten Jahre fest."

Die Gründe liegen für Himmler auf der Hand: "Ich glaube, dass die Jahreszeit eine Rolle spielt. Es hat auch mit dem Austragungsort und mit der sportlichen Performance der deutschen Mannschaft zu tun."

"Die Austragungsorte der nächsten Turniere werden unproblematisch sein"

Ein genereller Trend ist deshalb aber nicht zu befürchten, die Rahmenbedingungen in Katar bleiben schließlich zumindest vorerst eine Ausnahme. Die EM 2024 findet in Deutschland statt, die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko - und jeweils wird im Sommer gespielt.

"Die Austragungsorte der nächsten Turniere werden unproblematisch sein. Das ist schon absehbar", blickt Himmler zuversichtlich nach vorn. "Ich gehe davon aus, dass wir in einer anderen Jahreszeit und in anderen Regionen auch wieder die große Begeisterung spüren werden."

Nach eigenen Angaben verzeichnete das ZDF bei der WM 2022 durchschnittlich 5,21 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 25,9 Prozent. Bei der ARD waren die Zahlen etwas besser, weil dort zwei der drei deutschen WM-Spiele zu sehen waren. Vor dem Finale war das dritte Gruppenspiel der DFB-Auswahl, der letztlich wertlose 4:2-Sieg gegen Costa Rica, mit 17,49 Millionen Zuschauern und 53,1 Prozent Marktanteil das meistgesehene Spiel bei dieser WM.