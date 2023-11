WM und EM: DHB bewirbt sich für weitere Handballturniere

Die Handball-EM in Deutschland steht gerade vor der Tür, da plant der DHB schon weitere Großturniere.

Es winkt wieder ein Heimvorteil: Das DHB-Team um Juri Knorr am Freitag. picture alliance / Marco Wolf

Der Deutsche Handballbund bemüht sich mittelfristig um die Ausrichtung weiterer Großveranstaltungen. Gemeinsam mit der Schweiz und Frankreich hat sich der DHB für die Männer-Weltmeisterschaften 2029 und 2031 sowie die Europameisterschaften 2030 und 2032 beworben. Zudem hat der Verband das Interesse als Co-Gastgeber der Frauen-EM 2032 neben Polen und Dänemark bekundet.

"Die Turniere werden immer größer. Das bekommen viele Nationen allein gar nicht mehr hin. Man darf nicht immer nur von Solidarität reden, sondern sie auch praktizieren", begründete DHB-Präsident Andreas Michelmann am Sonntag in München die gemeinsamen Bewerbungen mit einigen Nachbarländern.

"Allianzen mit anderen Ländern schmieden"

DHB-Vorstandschef Mark Schober sprach in diesem Zusammenhang von Demut den anderen Nationen gegenüber. "Wenn wir uns immer nur allein bewerben, könnte es schwer werden, den Zuschlag zu erhalten", sagte Schober. "Man muss Allianzen mit anderen Ländern schmieden und zusammenarbeiten."

Deutschland richtet in den kommenden Jahren bereits die Männer-EM 2024 und Männer-WM 2027 sowie gemeinsam mit den Niederlanden die Frauen-WM 2025 aus. "Was wir an Kompetenz aufgebaut haben, wollen wir weiter nutzen", sagte Schober.

58 Prozent der Tickets für Heim-EM verkauft

Sowohl das Frauen- als auch das Männerteam bestreitet am heutigen Sonntag Testspiele. Für die Damen geht es um 14.30 Uhr gegen Ungarn, die Männer sind später am Abend um 17.15 Uhr gegen Ägypten gefordert, um weitere EM-Euphorie zu entfachen. Gut zwei Monate vor der ersten Partie sind bereits 58 Prozent aller Tickets verkauft worden. "Wir werden vor Weihnachten mit einer intensiven Werbekampagne beginnen und sind zuversichtlich, dass wir an allen Standorten volle Hallen haben werden", sagte Schober.

Die größte Nachfrage gibt es für die Auftritte der DHB-Auswahl, die das Eröffnungsspiel in Düsseldorf vor mehr als 50.000 Fans und die weiteren Turnierspiele in Berlin und Köln absolvieren wird. In Mannheim, München und Hamburg, wo die deutsche Mannschaft während der Endrunde nicht spielen wird, muss dagegen laut Schober noch die Werbetrommel gerührt werden. Insgesamt seien aber schon knapp sechs Prozent mehr Tickets verkauft worden als zum gleichen Zeitpunkt vor der Heim-WM 2019.