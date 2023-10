WM-Traum für ÖFB-Juniorinnen lebt wieder: FIFA stockt Teilnehmerfeld auf

Die kommende U-20-Weltmeisterschaft der Frauen in Kolumbien wird mit 24 statt bisher 16 Teams über die Bühne gehen. Dadurch darf auch die österreichische Auswahl wieder von einer Teilnahme am Großturnier träumen. Dafür muss man sich zuerst aber in einem Playoff gegen Island durchsetzen.

Das Teilnehmerfeld der U-20-Frauen-WM 2024 in Kolumbien wird von 16 auf 24 Teams aufgestockt. Das gab die FIFA offiziell bekannt. Dadurch hat auch die österreichische Auswahl wieder eine Chance, beim Großturnier in Südamerika dabei zu sein. Bei der U-19-EM in Belgien erreichte das ÖFB-Team hinter den Niederlanden und Deutschland in der Gruppe A den dritten Platz und verpasste somit die direkte Qualifikation für die kommende Weltmeisterschaft. Da die FIFA nun aber die Anzahl der Teams erhöht hat, können die Österreicherinnen doch noch auf eine Teilnahme hoffen. Dazu müssen sie sich aber erst in einem Playoff gegen Island durchsetzen. Für das österreichische U-19-Nationalteam wäre es die erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft.

"Wir waren allesamt ein Stück weit sprachlos, weil wir natürlich nach der EM in Belgien mit dem Thema Weltmeisterschaft abgeschlossen hatten. Jetzt erhalten wir eine überragende, zweite Chance, einen weiteren Meilenstein für den österreichischen Frauenfußball zu setzen. Wir haben dem gesamten Team in einer kurzfristig einberufenen Zoom-Konferenz diese tolle Neuigkeit übermittelt. Es ist ein unglaublicher Jubel mit vielen Freudentränen ausgebrochen, weil keiner damit gerechnet hat. Es liegt jetzt an uns, diese einmalige Chance wahrzunehmen und alles uns in der Macht liegende zu unternehmen, um das WM-Ticket doch noch zu lösen", so Teamchef Hannes Spilka.

Die positiven Neuigkeiten freuen auch ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer: "Es freut mich persönlich ganz besonders, dass dieses Team, das mit so viel Herz aufgetreten und unglücklich gescheitert ist, nun die Chance erhält, den großen WM-Traum doch noch zu verwirklichen. Jede einzelne Spielerin, der Trainer und der gesamte Betreuerstab werden gemeinsam alles geben, um das Last-Minute-Ticket für die WM in Kolumbien zu buchen."

Der Austragungsort sowie die genaue Anstoßzeit des entscheidenden Playoffs gegen Island stehen noch nicht fest und werden von der UEFA bestimmt. Aus Europa sind bislang Spanien, Deutschland, Frankreich und die Niederlande für die U-20-WM qualifiziert. Bei der vergangenen U-20-Frauen-WM in Costa Rica ging Spanien als Sieger hervor, die sich im Finale mit 3:1 gegen Japan durchsetzen konnten.