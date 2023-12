WM-Torschützenkönigin Miyazawa erfolgreich operiert

Hinata Miyazawa von Manchester United ist erfolgreich an ihrem gebrochenen Knöchel operiert worden. Dies teilte Miyazawas Klub Manchester United mit.

Die 24-Jährige hatte sich Anfang Dezember bei der japanischen Nationalelf verletzt und deswegen auch die letzten Partien ihres Klubs ManUnited verpasst. "Ich werde stärker zurückkommen und mein Bestes geben, um euch so schnell wie möglich wieder mein Spiel zeigen zu können", schrieb Miyazawa bei Instagram.

Starke Quote bei der WM

Miyazawa hatte bei der WM in Australien und Neuseeland für Japan in fünf Spielen fünf Tore erzielt und sich damit den goldenen Schuh als beste Torschützenkönigin gesichert. Zusammen mit der Französin Diani Kadidiatou wurde sie mit sieben Punkten auch Top-Scorerin.

Nach dem Turnier in Down Under wechselte sie von den Mynavi Sendai Ladies zu Manchester United W.F.C. ManUnited liegt aktuell in der englischen Super League mit sieben Punkten Rückstand auf Tabellenführer Chelsea FC Women auf Rang vier.

"Jeder bei Manchester United wünscht Miyazawa eine schnelle Genesung", teilte ManUnited mit. Angaben über die exakte Ausfallzeit der offensiven Mittelfeldspielerin machte der Klub allerdings nicht.